سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.4 مليار بمستهل الأسبوع

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.44 مليار درهم في ختام تداولات جلسة مستهل الأسبوع، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك. وتوزعت السيولة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و245.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 310.2 ملايين سهم عبر تنفيذ أكثر من 17.1 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.01 % ليغلق عند مستوى 3376.95 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 9705.18 نقاط، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 9742.31 نقطة. وارتفع في سوق أبوظبي، سهم «ملتيبلاي» بنسبة 6.41 % و«رأس الخيمة العقارية» 0.96 % و«دانة غاز» 0.75 % و«أبوظبي التجاري» 0.67% و«فيرتيغلوب» 0.38 %. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 304.5 ملايين، تلاه «ملتيبلاي» بنحو 204.6 ملايين، ثم «ألفا ظبي» جاذباً نحو 111.6 مليوناً.

وفي سوق دبي، ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.16 % و«إعمار العقارية» 0.33 % و«سوق دبي المالي» 0.7 % و«دبي للاستثمار» 0.44 % و«تبريد» 4.57 % و«دو» 2.26 %. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 109.13 ملايين درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 26.8 مليون درهم، ثم «سالك» 22.5 مليوناً.

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