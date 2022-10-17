إكس بي لايف: تصميم وتشييد 370 منصّة عرض وجناحاً بالدورة الأكبر لـ«جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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شاركت دي إكس بي لايف بشكل قوي ومتميّز في الدورة الـ 42 لمعرض جيتكس جلوبال، الحدث الأكبر من نوعه في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى المنطقة، وإحدى أكبر الفعاليات التجارية السنوية المتخصّصة في صناعة التقنية على مستوى العالم، وذلك باعتبارها المقاول الرئيسي لهذا الحدث العالمي، المسؤول عن تقديم خدمات البنية الأساسية، وخدمات الفعاليات المتكاملة لكامل مساحة المعرض، وجميع العارضين.

أجنحة منصات

وكانت دي إكس بي لايف، مسؤولة عن تصميم وتشييد نحو 370 جناحاً ومنصّة عرض، وعدداً من مناطق الفعاليات الخاصة وورش العمل والأنشطة، بما في ذلك 33 جناحاً لمجموعة من الدوائر الحكومية والخاصة والشركات العالمية، تزيد مساحتها على 300,000 قدم مربّعة، أبرزها جناح دبي الذكية، وجناح هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الذكية، المقام كل منهما على مساحة تزيد على 3,000 قدم مربعة، وجناح مكتب الشارقة الرقمية، ومنصّة عرض أوراكل، ونيوم السعودية، وأوكلا، وغيرها من الشركات العالمية. وهذا بجانب تشييد نحو 300 منصّة عرض صغيرة، و37 من أبرز مناطق الفعاليات والأنشطة، الموزّعة على 26 قاعة، منها 3 خيام ضخمة، أقيمت لأول مرة في تاريخ الحدث لاستيعاب الأعداد المتزايدة للشركات العارضة في الدورة الأكبر في تاريخ المعرض؛ كما شمل ذلك أيضاً تصميم وتشييد 20 مسرحاً، و10 غرف اجتماعات مرنة، ومساحات متنوّعة للفعاليات الخاصة، في جميع أرجاء المعرض.

750,000 قدم مربعة من السجّاد

وشملت أعمال دي إكس بي كمقاول رئيسي أيضاً، تغطية أرضيّات المعرض والطرقات والأماكن العامة الداخلية والخارجية بمساحة تزيد على أكثر من 750,000 قدم مربعة من السجّاد، والتي ستذهب لإعادة التدوير فور انتهاء المعرض، واستخدامها في تصنيع منتجات سيُعاد استخدامها في صناعة الفعاليات وغيرها من الصناعات الأخرى.

فرصة مهمّة

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس في دي إكس بي لايف: يمثّل معرض جيتكس أحد أهم المعارض السنوية العالمية التي نقدّم إليها خدماتنا المتكاملة، والحقيقة إننا نعتبر هذا الحدث فرصة مهمّة لاستعراض إمكانياتنا، التي ننفرد بتقديمها لعملائنا من الدوائر المحلية والاتحادية، والشركات العالمية والإقليمية. والنجاح والنموّ المتواصلان لمعرض جيتكس يعزّزان مكانة دبي في صناعة الفعاليات على المستويين العالمي والإقليمي.

1,000 مهندس وعامل

عمل في تشييد المعرض أكثر من 1,000 مهندس وفني وعامل ماهر في جميع التخصصات، واستغرق التحضير والإعداد له نحو 8 أشهر، بينما احتاج بناؤه 10 أيام، وواصلت جميع فرق العمل في دي إكس بي لايف، العمل ليلاً ونهاراً لتشييد الدورة الأكبر في تاريخ الحدث.

وقد أظهرت دي إكس بي لايف، إمكاناتها كعامل مؤثّر في العالم الرقمي الجديد XVERSE في معرض جيتكس، حيث عمل خبراؤها كمستشارين تقنيين لمبدعي الـ XVERSE، وساعدوهم في تشكيل الهدف والتصميم.

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