300 خبير من 30 دولة يشاركون في أسبوع أبوظبي المالي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أعلن سوق أبوظبي العالمي، أمس، عن رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لأسبوع أبوظبي المالي خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر سوق أبوظبي العالمي بحضور مجموعة من كبار الشخصيات والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية المشاركة في الحدث، ومؤسسات وشركات إقليمية وعالمية وممثلي وسائل الإعلام، كما تم الكشف عن أسماء الداعمين والشركاء الرئيسيين.

ويتضمن «أسبوع أبوظبي المالي» 12 حدثاً، بمشاركة أكثر من 300 من خبراء الاستثمار من 30 دولة، يديرون أصولاً تصل قيمتها إلى نحو 14 تريليون دولار، بالإضافة إلى قادة الأسواق المالية العالمية من مجموعة واسعة من الخلفيات والخبرات، والذين سيشاركون في حوارات معمقة حول قطاع التمويل المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحدث توجهات القطاع والتطورات التي تشمل الأسواق المالية والخدمات المصرفية العالمية.

تقدم كبير

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نفخر في سوق أبوظبي العالمي بالإعلان عن التقدم الكبير الذي حققته النسخة الأولى المنتظرة من «أسبوع أبوظبي المالي» عبر اجتذاب هذا العدد الكبير من الشركاء والرعاة من داخل وخارج الدولة». وتابع: «من شأن هذا الحشد الكبير من الشركاء أن يلعب دوراً رئيسياً في دفع أجندة أبوظبي الاقتصادية من خلال منصة «أسبوع أبوظبي المالي» الاستراتيجية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي».

النسخة الجديدة

وأكد ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي لـ«البيان الاقتصادي»، «أن أسبوع أبوظبي المالي» حقق نجاحاً كبيراً في العام الماضي بمتابعة أكثر من 25000 مشارك سواء بالحضور الشخصي أو الافتراضي، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة تتضمن فعاليات متنوعة وتحظى باهتمام إقليمي وعالمي واسع. وتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين والمتابعين للحدث في النسخة الجديدة المشاركات عن العام الماضي.

اهتمام واسع

وحظي «أسبوع أبوظبي المالي» منذ الإعلان عن تنظيمه في العاصمة الإماراتية، باهتمام إقليمي وعالمي واسع. ونجح في اجتذاب أكثر من 50 شريكاً، من بينهم شركاء داعمون ورعاة لفعاليات الأسبوع ووسائل إعلام ومنظمات وشركاء المنظومات الشاملة.

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