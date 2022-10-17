الإمارات دبي الوطني يحتفل بمرور 4 سنوات على برنامج الولاء «U» من إعمار

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وبالتعاون مع برنامج الولاء «U من إعمار» عن إطلاق حملة جوائز لمدة شهر كامل احتفالاً بالذكرى السنوية الرابعة لإطلاق بطاقة الائتمان Visa U من إعمار وبنك الإمارات دبي الوطني«. وستتيح الحملة للعملاء باقة استثنائية من الجوائز والتجارب الفريدة عبر مختلف الوجهات التابعة لشركة إعمار، بما يشمل تجارب التسوق والإقامة والمطاعم والترفيه.

وبدأت الحملة في 7 أكتوبر وستتواصل حتى 3 نوفمبر 2022، وستتيح للعملاء فرصة الدخول في سحب على جوائز قيّمة. وتماشياً مع فكرة مرور الذكرى السنوية الرابعة على إطلاق بطاقة الائتمان هذه، ستتيح كل أربع معاملات يقوم بها العميل فرصة دخوله لمرة واحدة في السحب.

وسيحظى أربعة فائزين محظوظين في كل يوم من أيام الحملة على مدار أربعة أسابيع بفرصة الفوز بجوائز عديدة تشمل بطاقات الهدايا من إعمار، والإقامة في جميع فنادق العنوان، وخوض تجارب تناول الطعام في المطاعم المملوكة من شركة إعمار للضيافة، وتذاكر سنوية لدخول وجهات الترفيه التابعة لشركة إعمار.

وقال سوفو سركار، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني:»يسعدنا الاحتفال بمرور أربع سنوات من النجاح لبرنامج بطاقات الائتمان Visa U من إعمار وبنك الإمارات دبي الوطني، من خلال تقديمنا لمجموعة من الجوائز والمزايا الاستثنائية إلى عملائنا الكرام. وانطلاقاً من موقعنا كمجموعة مصرفية رائدة على مستوى السوق في مجال بطاقات الدفع، فإننا نسعى باستمرار إلى التركيز على أساليب الحياة العصرية لعملائنا في صميم منتجاتنا المالية. لقد أصبحت بطاقة الائتمان Visa U من إعمار وبنك الإمارات دبي الوطني خياراً مفضلاً بين العملاء، وسنواصل تعزيز محفظتنا وإثراءها بمنتجات وخدمات مبتكرة تلبّي الاحتياجات الهامة دائمة التغيّر لعملائنا«.

مكافآت ومزايا

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم إعمار: «يسرنا الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لشراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، والتي تؤكد التزامنا الراسخ بتزويد عملائنا بتجارب ومزايا استثنائية فريدة من نوعها. وكونه أحد أفضل برامج الولاء وأكثرها تميزاً في دولة الإمارات، يُقدّم برنامج»U من إعمار«بالتعاون مع أفضل الشركاء، مجموعة متنوعة من المكافآت والمزايا التي تعزز أنماط الحياة العصرية لعملائنا وتلبي احتياجاتهم، الأمر الذي سيساهم بمنحهم قيمة مضافة على إنفاقهم اليومي باستخدام بطاقتنا الائتمانية. وتعكس هذه الشراكة الناجحة بين بنك الإمارات دبي الوطني و» U من إعمار«على مدار السنوات الأربع نهجنا المشترك الذي يولي العميل أولوية قصوى».

وانطلاقاً من كونه أفضل برامج البطاقات المجزية في إمارة دبي، يتيح برنامج بطاقات الائتمان Visa U من إعمار وبنك الإمارات دبي الوطني، للعملاء فرصة كسب واستبدال نقاط»U بوينتس«في أكثر من 2000 وجهة من الفنادق والمطاعم والمرافق الترفيهية التابعة لكل من»مجموعة إعمار للضيافة«و»إعمار للترفيه«والمتاجر المتواجدة في مراكز»إعمار مولز«بما فيها مول»دبي هيلز«، والذي يمثّل آخر إضافة إلى برنامج»U من إعمار«، فضلاً عن»دبي أوبرا«ومجموعة مختارة من مراكز التسوق في المجمعات السكنية التابعة لشركة»إعمار"، مما يجعل من هذا البرنامج أضخم برنامج ولاء من نوعه على مستوى المنطقة.

وتتضمّن باقة المزايا الإضافية التي توفرها البطاقات الائتمانية إمكانية الدخول إلى أكثر من 850 ردهة مطار حول العالم، وخدمات الكونسيرج المحلية المجانية، وخدمة النقل من وإلى المطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وجولات مجانية لممارسة رياضة الجولف والدخول الحصري لملاعب محددة في جميع أنحاء الدولة، إضافة إلى تأمين سفر مجاني على عدة رحلات.

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