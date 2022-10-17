غرفة الفجيرة تبحث فرص التعاون مع اتحاد غرف التعاون الخليجي

المصدر: الفجيرة - البيان

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أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، على أهمية الدور الذي يلعبه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يواصل مسيرته لتحقيق التكامل الاقتصادي، مستنداً على مجموعة من العوامل، منها الرؤى والخطط التنموية الوطنية في جميع دول المجلس، وما توفره من فرص جيدة للقطاع الخاص، لتمكينه من لعب دور أكبر في قيادة الاقتصاد الخليجي.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الغرفة، الدكتور سعود المشاري، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في مقر الغرفة بالفجيرة، بحضور كل من ياسر علي سيف العطر عضو مجلس الإدارة، وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.

وأوضح سلطان الهنداسي، أنه تم خلال اللقاء، بحث دور غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لدعم مشاريع التكامل الاقتصادي، والتي تشكل عاملاً مهماً في تعزيز النمو في دول المجلس، في العديد من المجالات الهامة، مثل الأمن الغذائي والدوائي، وتوظيف الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، وتوطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس علمية، وأساليب تجارية، لتعظيم عوائد الاستثمار، وفق أفضل ممارسات الحوكمة الاستثمارية.

وأضاف الهنداسي: «إن الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، أشار خلال اللقاء، إلى أن دول المجلس قد قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق مراحل التكامل الاقتصادي الخمس، وهي مرحلة منطقة التجارة الحرة، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والوحدة الاقتصادية، والوحدة النقدية».

وتوقع الهنداسي أن يتم تحقيق كل هذه المراحل، في غضون السنوات القليلة القادمة.

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