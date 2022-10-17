«ويلو» في جافزا تبحث مشروعاً لتوليد الطاقة الهيدروجينية في ألمانيا

المصدر: دبي - البيان

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استضافت «ويلو الشرق الأوسط» وفد المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، وهو بمثابة اجتماع طاولة مستديرة للمدراء الإقليميين، لمناقشة اتجاهات السوق مع كبار المتخصصين في القطاعين الصناعي والتجاري في 12 أكتوبر 2022، في مقر الشركة في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا». واستضافت «ويلو» أكثر من 70 شخصاً من أعضاء الوفد، لبحث التحديات والتطورات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وناقش ممثلون إقليميون للشركات خلال الاجتماع المصالح الاستراتيجية للقطاعين الصناعي والتجاري. وشارك في اجتماع الطاولة المستديرة د. الكساندار شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات؛ وسيبيل بفاف، القنصل العام الألماني في دبي؛ وروديجر لوتز، القنصل العام الألماني في كراتشي، إلى جانب 70 مندوباً من المستوى التنفيذي من شركات ألمانية عديدة.

وخلال الحدث، استعرض ياسر ناجي، مدير عام شركة «ويلو الشرق الأوسط» ومدير مبيعات المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشروع الشركة التجريبي لتوليد الطاقة الهيدروجينية في «ويلوبارك» في مدينة دورتموند الألمانية، والذي يهدف إلى استكشاف إمكانات الاستعانة بالهيدروجين لإمدادات الطاقة المستدامة. كما عرضت الشركة كيفية مساهمة أنظمتها المتقدمة في توليد وتوزيع واستخدام الهيدروجين المحايد مناخياً في المستقبل.

وقال ناجي: «تشرفنا باستضافة المائدة المستديرة للمدراء الإقليميين للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة في مقر الشركة في جافزا. ومنحنا هذا الاجتماع غير الرسمي فرصة لمشاركة رؤيتنا في المجالين الصناعي والتجاري، واستكشاف تقنيات وأنظمة الهيدروجين ذات الأهمية الاستراتيجية. ونؤمن بأهمية خدمات ويلو في هذا المجال، وقدرتها على الإسهام في تطوير التقنيات والأنظمة القائمة على الهيدروجين».

وقال أوليفر أومز، الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة: «لطالما شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة حاضنةً للشركات التي تتطلع للنمو والتوسع، بما في ذلك العديد من الشركات الألمانية الناشطة في مناطق واسعة من جنوب آسيا وأفريقيا. وتبرُز منطقة الخليج كركيزة قوية للنمو الموجه نحو المستقبل، إلى جانب كونها مصدراً رئيسياً للطاقة».

كما قدم ناجي نظرة شاملة حول مسيرة «ويلو» على مر السنوات، بالإضافة إلى مشاريعها الإستراتيجية في المنطقة. وأعرب أعضاء الوفد والممثلون الإقليميون عن امتنانهم للشركة لإدارة هذا التعاون، وأكدوا أهمية مواصلة عقد هذه المؤتمرات مستقبلاً.

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