جمارك دبي تطلق الدفعة السابعة من برنامج القيادات الجمركية

المصدر: دبي- البيان

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انتظم «16» موظفاً في برنامج القيادات الجمركية الذي أطلقه قطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة دبي، وهي الدفعة السابعة، وذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تطوير وتعزيز المهارات القيادية للموظفين ومديري الأقسام، وقادة الفرق.

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية: «يأتي برنامج القيادات الجمركية ضمن الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي لإعداد كوادر وطنية مستقبلية قادرة على قيادة دفة العمل الجمركي لتحقيق استراتيجية الدائرة في الوصول إلى العالمية، وأن تكون مثالاً يُحتذى بها في العمل الجمركي، لاسيما وأن الدائرة تسخّر كافة إمكاناتها لبناء القدرات وتعزيز الكفاءات القيادية الوطنية في مختلف مجالات العمل، وتمكينهم لدعم مسيرة التنمية وتعزيز توجهات حكومة المستقبل في إعداد القادة، وذلك لتعزيز المؤسسة المعرفية للدائرة، للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وتنفيذ المهام الحيوية التي تقوم بها جمارك دبي على صعيد حماية المجتمع وتيسير التجارة».

وأشار المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية إلى أن الاستمرارية في تنفيذ البرنامج ينبثق من اهتمامنا بدعم وتطوير كافة الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية لإطلاعهم على مستجدات المستقبل، وتأهيلهم لقيادته بأفضل الممارسات في التدريب والتعلم المستمر، وأضاف أن برنامج تطوير القيادات الجمركية يتواكب مع الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021-2026، حيث ترتكز محاور البرنامج على المزج بين التعلم العلمي والعملي من خلال ثلاث وحدات تدريبية وهي إدارة الجمارك المبتكرة، ورقمنة إدارة العمليات الجمركية، والقيادة الرشيقة، وكان لمركز تطوير القيادات الجمركية في قطاع الموارد البشرية دور أساسي في دعم استمرارية البرنامج واستدامته.

ولفت إلى أن في نهاية البرنامج يحصل المشاركون على شهادة تجاوز متطلبات البرنامج، والتي ستكون معتمدة من معهد تشارترد للخدمات اللوجستية والنقل Cilt، حيث سيتمكن الموظف المنتسب للبرنامج من اكتساب المعرفة في الرقمنة والتكنولوجيا المتقدمة، الفاعلية والكفاءة في إدارة العمليات، استشراف ومعرفة اتجاهات الأسواق، كيفية إدارة التغيير بطريقة استباقية، الذكاء في استخدام المخاطر، إدراك نقاط القوة القيادية للموظف وتطويرها، تطبيق الآليات الجمركية الدولية.

وأضاف محمد الغفاري أن البرنامج ركز على اللقاءات المباشرة مع الموظفين، حيث التوجيه الفردي لكل موظف، والذي يعتمد على عدد من المحاور يتم العمل عليها لإحداث التطوير الذاتي للموظف مع تحديد أهدافه وتأهيله لمواجهة التحديات مع الانفتاح الذهني لكل ما هو جديد ومرتبط بالعمل الجمركي.

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