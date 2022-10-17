المركز التجاري العالمي أبوظبي يحتفل بعيد الأنوار «ديوالي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستضيف المركز التجاري العالمي أبوظبي، احتفالية بمناسبة عيد الأنوار الهندي (ديوالي)، حيث يقدم لضيوفه مجموعةً متنوعة من الجوائز والعروض الرائعة لغاية يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022.

وسيحظى زوار المركز التجاري بتجربة استثنائية حافلة بالمفاجآت مع مجموعة متميزة من العروض الترويجية وسحب جوائز. وسيتاح لخمسة من سعداء الحظ فرصة الفوز بسبائك ذهبية تصل قيمتها إلى 100.000 درهم إماراتي، وذلك بمجرد إنفاقهم 200 درهم على الأقل في متجر من اختيارهم. علاوةً على ذلك، سيحصل كل رابح على 20.000 نقطة دارنا يمكن استبدالها لدى أي متجر في المراكز التجارية التابعة لشركة الدار العقارية. وسيتم الإعلان عن أسماء الرابحين في اليوم الأخير من الحملة على قنوات التواصل الاجتماعي للمركز التجاري العالمي أبوظبي.

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