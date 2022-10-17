«الراسخون»: العقارات تشهد تعافياً ونمواً في الطلب والاستثمارات

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد خليفة سلطان بن حارب المهيري مدير عام شركة «الراسخون للعقارات» أن الأسواق العقارية في الإمارات تشهد تعافياً ونمواً في الطلب والاستثمارات.

وتعرض «الراسخون للعقارات» ضمن معرضها العقاري في أبوظبي والذي تنظمه في فندق ميلينيوم الروضة في أبوظبي ويستمر حتى مساء الثلاثاء أكثر من 800 أرض تجارية وسكنية وفق نظام التملك الحر في مشروع أراضٍ سكنية وتجارية في منطقة الباهية بعجمان بخلاف مشاريع الفلل السكنية التابعة للإسكان الحكومي.

وتم إطلاع الحضور والمستثمرين والراغبين في التملك على موقع المشاريع من خلال المخططات المتكاملة الذي جرى تقديمها وعرض مواد مرئية أبرزت مراحل إنجاز مشروع الباهية السكني الذي يتاخم السوق الصيني وبه شوارع من الأسفلت بخلاف إتاحة التملك الحر لكل الجنسيات. وجرى إجراء سحب خلال المعرض على هدايا قديمة وتقديم خصومات نوعية لزوار المعرض.

فرص

واستعرض المعرض طبيعة الفرص الاستثمارية وطرق التمويل إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار في إمارة عجمان التي تعيش حالياً طفرة عقارية ملحوظة بسبب ما تشهده من تطور ونمو كبير في المشاريع العقارية التي تحتضنها الإمارة وتشكل فرصاً مميزة للمستثمرين والمقيمين لما تتمتع به من بيئة استثمارية جاذبة علاوة على حجم نموها العقاري الكبير.

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