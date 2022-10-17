«فلادو» تطرح منتجات مبتكرة عبر منصتها التجارية

المصدر: دبي - البيان

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تعرض شركة «فلادو بروكرز» المنظمة والمرخصة كشركة متخصصة في التداول والاستثمار عبر الإنترنت، منصتها التجارية الآمنة إلى جانب منتجات مبتكرة أخرى في معرض فوركس إكسبو دبي 2022 المقرر انعقاده بين 19 و20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد المعرض أكبر فعالية في الشرق الأوسط للمستثمرين والروّاد في مجال تداول العملات (الفوركس) للتواصل واستكشاف المزيد من فرص العمل.

وترى شركة فلادو، التي افتتحت أول مكتب لها في الشرق الأوسط في دبي في وقت سابق من هذا العام، أن تواجدها في معرض فوركس إكسبو كشريك ماسي هو شرف لها، وقد تم ترشيح الشركة لجائزتين ضمن هذا الحدث هما: جائزة «أفضل وسيط» وجائزة «أفضل وسيط فوركس».

وقال عمر حسّان، مدير الحسابات الرئيسية لشركة «فلادو»: «يغمرنا الحماس بكوننا جزءاً من معرض فوركس إكسبو المنتظر. وهذه فرصة عظيمة بالنسبة لنا لعرض منتجاتنا وخدماتنا لمجتمع الفوركس والمهتمين في هذا المجال، ونتطلع إلى مقابلة الجميع في المعرض والاستماع إلى آرائهم حول منتجاتنا وخدماتنا».

هذا وقد كانت شركة «فلادو» قد وقّعت مؤخراً شراكة استراتيجية مع شركة «فولوفينانس»، المزود الرائد للخدمات المالية لإدارة الأصول في الإمارات العربية المتحدة، كما تسعى الشركة إلى استكشاف شراكات وسبل تعاون جديدة خلال معرض فوركس إكسبو دبي 2022 الذي يستمر ليومين.

وأضاف عمر: «نخطط لتوسيع عملياتنا من خلال افتتاح فروع ومكاتب جديدة لنا في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة خلال هذا العام. وبالإضافة إلى ذلك، نتطلع أيضاً إلى إنشاء تطبيق للتداول الداخلي خاص بعلامتنا التجارية، يقدم ميزات كالتجارة الاجتماعية، والإشارات، والأخبار، وميزات جيدة أخرى. كما سيكون لدينا نظام PAMM (وهو نظام يتيح الاستثمار في التداولات بنسبة مئوية محددة)، وذلك لتمكين العملاء من اختيار أفضل وسطائنا الماليين والانضمام إليهم».

تفتخر شركة فلادو بتداولاتها المالية التي تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي وهي آخذة في الازدياد، وهي تخدم حالياً ما يصل إلى 20000 متداول من جميع أنحاء العالم، مع استثمارات بقيمة 30 مليون دولار أمريكي يتم تداولها أسبوعياً.

وتسعى فلادو جاهدة لتزويد عملائها بأفضل تجربة تداول ممكنة، حيث تقوم القيم الأساسية للشركة على هذه الرؤية. وتهدف الشركة إلى توفير وصول سهل وشفاف إلى الأسواق ومساعدة عملائها على متابعة أهدافهم المالية.

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