2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 571 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 458.18 مليون درهم و537 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.16 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 48 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 2 مبايعتين بقيمة 10 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة مردف المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 122 مبايعة بقيمة 281 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 121 مبايعة بقيمة 191 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 722.25 مليون درهم منها 17 رهنا لأراض بقيمة 470.41 مليون درهم و52 رهنا لفلل وشقق بقيمة 251.84 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 412 مليون درهم وأخرى في منطقة أم الشيف بقيمة 123 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 68.31 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 21 مليون درهم.

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