مراكز تسوق نخيل تبتكر برامج فعاليات نابضة بالحيوية

المصدر: دبي - البيان

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تزخر وجهات البيع بالتجزئة التابعة لشركة «نخيل»، بمجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات المسليّة، التي تناسب أعمار جميع أفراد العائلة. ومع بداية موسم الخريف، فإن «نخيل مول» و«ابن بطوطة مول» و«سيركل مول»، يستعدون لاستقبال الزوار بإطلاق مجموعة من الأنشطة التي تتميز بطابع خاص، والأوقات السعيدة، لتُروى قصصها على صفحات الإنستغرام، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة الفعاليات الترفيهية المتجوّلة، والمشاركة في ورش العمل، وذلك اعتباراً من 15 أكتوبر الجاري، ولغاية 13 نوفمبر المقبل.

«نخيل مول»

تجتمع موسيقى البوب والأجواء الحماسية والتألق في «نيون لاند» في «نخيل مول»، والذي يتخذ من الطابق الأول من هذا المركز التجاري الراقي مكاناً له، من 18 أكتوبر ولغاية 13 نوفمبر. اجعل من الألعاب المسليّة التي لا حصر لها، ومن اللحظات الشيّقة، مواضيع تستحق النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، بحيث يمكنك تضمينها صوراً ومقاطع فيديو تلقي الضوء على الأنشطة الترفيهية مع العائلة والأصدقاء. تحدَّ أفراد العائلة في لعبة كرة السلة، أو جرب مختبر الفضول مع الأصدقاء. تزيّن ببعض ألوان الحناء البرّاقة التي تلمع وسط الظلام، الأمر الذي يجعلك تلفت الأنظار وسط الاستمتاع بالإيقاعات الموسيقية الرائعة، التي يبثها منسقو الأغاني في عطلات نهاية الأسبوع.

«ابن بطوطة مول»

اجعل الأشياء تنقلب رأساً على عقب في لعبة التحدي بالمقلوب «أب سايد داون وورلد»، في «ابن بطوطة مول»، التي تقام في ردهة الهند، ابتداءً من 15 أكتوبر حتى 13 نوفمبر، من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 9 مساءً. ويدعو هذا المركز التجاري الصغار والكبار إلى التحلّي بالحماسة، والتقاط صور خارجة عن المألوف، في الغرف المقلوبة المُصممة خصيصاً لهذه الغاية، بالإضافة إلى تجربة كيفية صنع قنابل الاستحمام الأزيز، والمشاركة في جدار التلوين العملاق.

«سيركل مول»

عِش الأجواء المليئة بالخيال هذا الشهر، واستمتع بالأنشطة المشوّقة المُستقاة من «الهالوين» في «سيركل مول»، الواقع ضمن «قرية جميرا سيركل»، من 15 أكتوبر ولغاية 13 نوفمبر. دع الطفل الذي يقبع في داخلك يخرج، والعب على منزلقات رزم القش، وتسلّق جدران اليقطين، ورقعة اليقطين الموجودة، التي تجتمع معاً في الطابق الأول من المركز التجاري. وبإمكان العائلات أيضاً، اصطحاب أطفالهم لكي يشاركوا في ورش عمل صنع سلايم، بينما هم يستمتعون بارتشاف القهوة، والترويح عن أنفسهم بجولة تسوق في المركز.

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