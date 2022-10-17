«عزيزي» تسلم 1164 وحدة في المرحلة الأولى من «ريفيرا»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة عزيزي تسليم مفاتيح المباني 2 و4 و7 و11 و12 و13 و14 التي تضم مجتمعة 1164 وحدة في المرحلة الأولى من مشروع ريفيرا، على الواجهة البحرية في مدينة محمد بن راشد.

وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري: تنطوي عمليات التسليم هذه على أهمية كبيرة لنا جميعاً في عزيزي، وكذلك لكافة شركائنا في هذه المشاريع. وتسليم مفاتيح المباني الأولى من المرحلة الأولى لهذا المشروع يمثل تجربة مؤثرة للغاية. ويضمن ريفيرا للسكان أفضل ما تقدمه دبي، مع ترجيح ارتفاع القيمة وضمان العوائد الإيجارية العالية. ويعزى ذلك أيضاً إلى حقيقة أن المشروع يقع في أفضل مواقع المدينة وأبرزها، لموقعه الاستراتيجي وما يتصف به من إمكانات النمو.

وأضاف: «نعرب عن امتناننا بشكل خاص للدوائر الحكومية في دبي لدعمها المستمر للسعي نحو التميز في جميع مشاريعنا. ونتطلع الآن إلى عمليات التسليم القادمة في ريفيرا، في الوقت الذي نخطط فيه للمزيد من عمليات التسليم خلال هذا العام ضمن جدول التسليم الطموح القائم على أسس واقعية».

ويستعد المطور الآن لبقية عمليات التسليم المقررة للعام الجاري التي تشتمل في المجمل على 8,895 وحدة عبر 42 مشروعاً، كما قام بتسليم كريك فيوز 1 بمدينة دبي الطبية في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشروعها المكون من 634 وحدة بكافة قدرها 300 مليون درهم.

ويعتبر ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي. ويمثل وجهة مميزة على الواجهة البحرية في قلب مدينة محمد بن راشد. ووفق المخططات الرئيسية، يضم المشروع 71 مبنى متوسطة الارتفاع توفر 16,000 وحدة سكنية عند اكتمالها.

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