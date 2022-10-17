الحذيفة للمفروشات ترسي معايير مبتكرة لقطاع المفروشات مع إعادة افتتاح صالتها بأبوظبي

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أعلنت الحذيفة للمفروشات، العلامة الإماراتية المتخصصة في تصميم المفروشات الفاخرة، عن إعادة افتتاح صالة عرضها بأبوظبي في أكتوبر الحالي، وذلك بعد عمليات تجديد شاملة تهدف إلى إعداد مساحة تليق بإطلاق أحدث إبداعاتها. وتعكس الصالة، الممتدة على مساحة 34,650 قدم مربع والواقعة في منطقة الكورنيش مقابل شارع حمدان، مستويات المهارة العالية التي تتمتع بها العلامة في مجال الأثاث والتصميم الداخلي، فضلاً عن رؤية العلامة للابتكار وشغفها الدائم بالاستكشاف والإبداع.

وتقدّم الصالة مجموعات متناغمة من الأثاث الفاخر على امتداد طابقين، ضمن تصاميم تدعم رؤية العلامة في تطوير مفهوم جديد للمفروشات بأسلوب يتمتع بالجرأة. كما تشكّل مكاناً لعرض خدمات الحذيفة للمفروشات الفريدة من ألواح الديكور المخصصة والأعمال الخشبية والمعدنية، إلى قطع الأقمشة واللوحات الجدارية وورق الجدران المصمم بعناية فائقة، والتي يتم تنسيقها مع بعضها بإتقان لمنح العملاء خيارات رائعة للتصميم الداخلي.

وتشكّل إعادة افتتاح المتجر فرصةً مثاليةً في الوقت المناسب لعرض التوجهات الجديدة في القطاع بأسلوب يعكس اللمسة الفريدة للعلامة. وتسلّط المجموعات الجديدة الضوء على أحدث اكتشافات الحذيفة في عالم المفروشات على صعيد الشكل والمادة المستخدمة. وهذا ما تبرزه الأرائك العصرية التي تلتف بطانتها بطريقة انسيابية فوق الهيكل المصنوع من مواد طبيعية. وتبرز أسطح الطاولات بأساليب مبتكرة لتوظيف الرخام الموشّح كالياقوت، لتضفي لمسةً خاصةً مع المساحات المصممة على شكل برك مائية متجمّدة بلون أزرق. أمّا الأرائك المتميزة بأبعاد واسعة فتجمع اللمسة العصرية والحجم الكبير، حيث تتماهى فيها مقاعد الجلوس المنحنية بأسلوب رشيق مع مساند الظهر غير المتناظرة، في تصاميم مميزة وملفتة. وتضم المجموعة أثاثاً لغرف المعيشة وأماكن الطعام وغرف النوم ومكاتب العمل، تم إبداعها من أبرز المصادر العالمية حسب طلب العملاء.

كما تتوفر في الموقع خدمات استديو التصميم لتعكس التزام العلامة بتقديم حلول مخصصة تتميز بالمرونة والسلاسة وتلبي تطلعات العملاء، سواء الباحثين عن تجديد المساحة من خلال إضافة واستبدال قطع الأثاث والديكور أو الراغبين في تغيير نمط التصميم الداخلي بالكامل. فبعد الانتهاء من النقاشات الأولية ووضع التصورات والأفكار والاتفاق على جميع تفاصيل التصميم، يبذل فريق العمل جهوده لتنفيذها على أكمل وجه وبكل سلاسة وسهولة لضمان تحقيق رضا العملاء.

وتواصل الحذيفة للمفروشات، من خلال صالات العرض الخمسة التي تديرها في دولة الإمارات، تزويد عملائها بأفضل العروض والخدمات في عالم المفروشات والتصميم الداخلي، بما يضمن الحصول على بيئة منزلية مريحة وفاخرة في الوقت ذاته. وتعتمد العلامة سياسة التوسع الاستراتيجي التي لا تقتصر على إضافة مواقع جديدة لمحفظتها الاستثمارية، وإنما تتعلق أيضاً بزيادة نطاق العروض والخدمات المقدّمة. ويأتي كل ذلك بهدف تزويد العملاء بقطع أثاث فاخرة وخدمات تصميم متكاملة. وتشكّل صالة عرض الحذيفة في أبوظبي أحدث محطة للعلامة التجارية على طريق الإبداع، وتؤكّد بأن إعادة الابتكار والتجديد هي رحلة متواصلة لا نهاية لها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.alhuzaifa.com

حول مفروشات الحذيفة :

تأسست مفروشات الحذيفة عام 1976 كعلامة إماراتية متخصصة في الديكور الداخلي وتصميم المفروشات، وهي تضم حالياً خمس صالات عرض في مختلف أنحاء الدولة. وتجمع العلامة العائلية التي تمتد خبرتها على مدى قرنٍ من الزمن بين الأصالة والحرفية العالية واعتماد التصاميم المبتكرة لتقدم لعملائها مفروشاتٍ بجودة مثالية وتصاميم راقية تضمن تحويل أي منزل إلى ملاذٍ فاخر. كما تشتهر العلامة بتصاميمها المتنوعة، بما فيها الكلاسيكية والحديثة والعصرية.

وأطلقت علامة مفروشات Al Huzaifa في ديسمبر 2021 معرضاً جديداً بمفهومٍ فريد في منطقة الوصل في دبي، والذي يقدّم خدماتٍ رائدة ومتخصصة تلبي احتياجات أفراد المجتمع من قطع الأثاث المصممة حسب الطلب لتلائم أذواقهم المتميزة، كما يوفر حلول تصميم فريدة للمساحات الداخلية ترتقي لذوق عملاء العلامة الرفيع.

أماكن تواجد صالات الحذيفة للمفروشات:

1. دبي الوصل - مبنى الفردوس 1، منطقة الصفا 1، شارع الوصل

هاتف: 97143322220+

2. الشارقة - شارع الوحدة

هاتف: 97165590158+

3. دبي شارع زعبيل - شارع زعبيل، بناء زمردة

هاتف: 971433666462+

4. أبوظبي، منطقة الكورنيش، شارع حمدان

هاتف: 026444674+

موقع استوديوهات التصميم

1. استديو Al Huzaifa للتصميم، شارع الوصل، الصفا 1، دبي

هاتف: 97142245002+

For all media inquiries contact:

Malaika Fernandes | Hanine El Massri | Tala Al Massri | Raissa Julio

Atteline

Phone: +971 56 917 3650 | +971 55 153 3151 | +971 50 248 7226 | +971 54 577 4996

Atteline

E-mail: alhuzaifa@atteline.com

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