22.22 % من «بيانات» للاكتتاب 21 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «بيانات ايه اي»؛ وهي شركة عامة محدودة بالأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي، اعتزامها طرح 571,428,572 سهماً من أسهم الشركة للاكتتاب العام بما يمثل 22.22% من رأسمالها كما في تاريخ الإدراج، وإدراج الشركة في السوق الرئيسة لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيتيح الطرح والإدراج المخطط للشركة فرصة أمام المستثمرين للاستثمار في واحدة من الشركات الرائدة ذات معدلات النمو العالية في مجال المعلومات الجيومكانية القائمة على الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وسيفتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي 21 أكتوبر الجاري وسيغلق في 25 من الشهر نفسه، وتنوي الشركة إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 31 الجاري.

وتعتزم الشركة طرح 571,428,572 سهماً للاكتتاب العام تمثل 22.22% من رأسمال الشركة في تاريخ الإدراج بسعر الطرح. وكما في تاريخ الإدراج، سوف تحتفظ مجموعة جي 42 القابضة المحدودة بمساهمة قدرها 77%، شريطة الاكتتاب في أسهم الطرح بالكامل.

توفر شركة بيانات، إحدى شركات جي 42، معلومات جيومكانية عالية المستوى قائمة على الذكاء الاصطناعي لعدد متزايد من القطاعات مثل الدفاع والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل. وتشمل عروضها توفير منتجات ومخططات طبوغرافية وهيدروغرافية وجوية، إلى جانب مسح البيانات المكانية وتحليلها وإدارتها ونمذجتها وتوفير عرض مرئي لها، فضلاً عن خدمات الخرائط. تعمل حلول شركة بيانات على تسخير كميات هائلة من البيانات المتميزة والفريدة من مجموعة من المصادر، بما في ذلك الأقمار الصناعية وأنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS) ورصد الأرض باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز المعلومات الجيومكانية (جي آي كيو).

وقال طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة الشركة: نجحت «بيانات» طوال تاريخها الممتد على مدار خمسة وأربعين عاماً، ومنذ أن أصبحت عضواً في منظومة جي 42 في عام 2020، في استفادة بيانات من الذكاء الاصطناعي وقدراته التنموية لتقديم حلول ذكاء اصطناعي جيومكانية متميزة، تستند إلى القيادة الحكيمة، وفريق قادر من المبتكرين وتوقعات قوية للعملاء. ونحن على ثقة من أن الشركة في وضع استراتيجي الآن يمكنها من خوض غمار مرحلة جديدة من النمو من خلال الإدراج المُخطط له في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث نتطلع إلى تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. وأود أن أستغل هذه المناسبة المهمة لأتقدم بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن مجلس الإدارة، بخالص الشكر إلى مساهمينا على ثقتهم الدائمة.

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