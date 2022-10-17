«مركاتور» تطلق وحدة لتنظيم الفعاليات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة مركاتور، الشركة المتخصصة في قطاع السياحة والسفر، عن إطلاق وحدة جديدة لتنظيم طيف واسع من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الترفيهية والترويجية بإشراف كفاءات احترافية وخبرات عريقة ومتخصصة في كل أرجاء الإمارات.

وقال منذر السليتي، المدير التنفيذي لشركة مركاتور للسياحة والسفر في أبوظبي: «نفتخر بأن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول على الصعيد العالمي في تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن انتشار جائحة «كوفيد 19»، من خلال الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تمثلت في إطلاق وتنفيذ الإجراءات الاحترازية الاستباقية مع الالتزام التام لكل أفراد مجتمعها بهذه الإجراءات وتفاعلهم الكامل مع تطبيقها، مما أسهم في سرعة عودة الحياة الطبيعية إلى طبيعتها» وذكر السليتي أن هذه الخدمة تسهم في توفير منصات تعزز من مكانة الإمارات بشكل عام، والعاصمة أبوظبي خصوصاً في قطاع سياحة الترفيه والأعمال في المنطقة.

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