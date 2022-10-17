إطلاق 86 مشروعاً جديداً بكلفة 21 ملياراً خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل القطاع العقاري في دبي تحقيق مؤشرات قياسية تعكس حالة الازدهار الاقتصادي الشامل الذي تحققه الإمارة، وتجسد جاذبيتها العالمية بوصفها وجهة مفضلة للعمل والاستثمار والعيش، فبالتوازي مع تسجيل مبيعات تاريخية في كافة فئات الوحدات العقارية، ساهم الطلب الهائل على عقارات دبي في تحفيز حركة إطلاق المشاريع الجديدة منذ بداية العام الجاري لمواكبة الإقبال المتنامي من قبل المستثمرين والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها سوق العقارات في دبي.

ورصد «البيان الاقتصادي» من خلال تحليل بيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك أن الأشهر التسعة الأولى من 2022 سجلت انطلاق أعمال البناء في 86 مشروعاً عقارياً بتكلفة إجمالية تصل إلى 21 مليار درهم، وتضم المشاريع 28599 وحدة تشمل 16796 شقة ووحدة تجارية، بالإضافة إلى 11803 فلل، لتتفوق بذلك حركة المشاريع الإنشائية الجديدة منذ يناير لغاية سبتمبر من العام الجاري على ما تم تحقيق خلال عام كامل في كل من 2021 و2020. وتجدر الإشارة إلى أن بيانات المشاريع المسجلة في الدائرة تصنف أعمال بناء المجمعات والأحياء الواقعة في ذات مشروع التطوير الرئيسي كمشاريع مستقلة.

وفي حين شهدت دبي خلال أول تسعة أشهر من 2021 إطلاق إنشاءات 47 مشروعاً بقيمة 8.1 مليارات درهم تضم 11285 وحدة عقارية تشمل 8499 وحدة من الشقق والوحدات التجارية، بالإضافة إلى 2786 فيلا، سجل العام الماضي بأكمله بدء أعمال البناء في 72 مشروعاً بتكلفة 13.5 مليار درهم تتضمن 18539 وحدة تشمل 12323 شقة ووحدة تجارية و6216 فيلا.

11 مشروعاً

وخلال نفس الفترة من 2020، تم تسجيل انطلاق البناء في 11 مشروعاً بقيمة 2.9 مليار درهم تتضمن 11810 وحدات عقارية تشمل 9006 شقق ووحدات تجارية و2804 فلل، فيما تم خلال العام بأكمله بدء الإنشاءات في 21 مشروعاً بقيمة 3.8 مليارات درهم بـ 14153 وحدة عقارية تشمل 11349 شقة ووحدة تجارية و2804 فلل.

وتشمل المشاريع، التي بدأت أعمال إنشائها رسمياً منذ يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، 41 مشروعاً لأبنية سكنية وأبراج متعددة الاستخدامات تتضمن 16796 شقة ووحدة تجارية بقيمة 8.6 مليارات درهم.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لإنجاز مشاريع الأبنية، يستحوذ عام 2025 على أكبر عدد من الوحدات المتوقع اكتمالها، حيث من المتوقع الانتهاء من 14 مشروعاً بـ 8674 وحدة في 2025، يليه عام 2024 الذي من المتوقع أن يشهد الانتهاء من 14 مشروعاً بـ 4885 وحدة.

أبراج

واستحوذت منطقة البرشاء جنوب الرابعة على العدد الأكبر من مشاريع الأبنية والأبراج التي بدأ بناؤها خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، حيث شهدت انطلاق أعمال الإنشاءات لـ 6 مشاريع تضم 1143 وحدة، وحلت منطقة الخليج التجاري ثانياً بـ 5 مشاريع تضم 1947 وحدة، وجاءت نخلة جميرا ثالثاً بـ 4 مشاريع تضم 544 وحدة.

ومن حيث أكبر مشاريع الأبنية من حيث عدد الوحدات، جاء في المقدمة مشروعان لشركة إعمار العقارية في دبي كريك هاربور بمنطقة الخيران الأولى، والأول هو مشروع مجمع لوتس الذي يضم 2331 وحدة، ومشروع مجمع أوركيد الذي يضم أيضاً 2331 وحدة، فيما جاء مشروع جولف جيت - داماك هيلز في منطقة الحبية الثالثة في المركز الثالث بـ 1416 وحدة.

كما تتضمن قائمة المشاريع التي بدأ إنشاؤها في أول تسعة أشهر من العام الجاري 45 مشروعاً للفلل تتضمن 11803 فلل بقيمة 12.3 مليار درهم.

وبحسب الجدول الزمني المقرر لانتهاء إنجاز المشاريع، من المتوقع انتهاء النسبة الأكبر من مشاريع الفلل عام 2025 حيث سيشهد انتهاء أعمال البناء بـ 28 مشروعاً تضم 9171 فيلا، فيما سيتم الانتهاء من 15 مشروعاً في 2024 تضم 2224 فيلا، أما العام المقبل فسيتم انتهاء العمل بمشروعين يضمان 408 فلل.

ومن حيث أبرز المناطق التي شهدت إطلاق بناء مشاريع للفلل فقد حلت الحبية الخامسة أولاً حيث شهدت بدء إنشاء 10 مشاريع بـ 4741 فيلا، تليها جبل علي الأولى بـ 7 مشاريع تضم 1473 فيلا، وحلت منطقة وادي الصفا 5 في المرتبة الثالثة بـ 7 مشاريع تضم 1217 فيلا.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز