إحصاء أبوظبي يوقع شراكة مع معهد اعتماد المحترفين في علوم الحاسب

المصدر: أبوظبي - وام

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وقع مركز الإحصاء - أبوظبي اتفاقية شراكة مع معهد اعتماد المحترفين في علوم الحاسب (ICCP)، ليقوم بموجبها معهد التدريب الإحصائي التابع للمركز بتقديم برامج تدريبية معتمدة لموظفي الجهات الحكومية في أبوظبي والعاملين في مجالات إدارة البيانات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات.

وقع الاتفاقية أحمد محمود فكري، مدير عام المركز، خلال اجتماع مع الدكتور برادلي جنسن، رئيس معهد اعتماد المحترفين، وذلك على هامش مشاركة المركز في معرض جيتكس 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

بموجب الاتفاقية، يتولى معهد التدريب الإحصائي التابع لمركز الإحصاء - أبوظبي تنفيذ البرامج التعليمية المصممة من قبل معهد اعتماد المحترفين في بناء القدرات الإحصائية وتدريب المختصين بإدارة البيانات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات من القطاع الحكومي في أبوظبي. وتعد البرامج التدريبية التي يقدمها معهد التدريب الإحصائي جزءاً من استراتيجية مركز الإحصاء - أبوظبي لتطوير منظومة متكاملة لإدارة العمل الإحصائي في أبوظبي تستهدف دعم صانعي القرار بإحصاءات دقيقة وفعالة.

ووفقاً للاتفاقية، يصبح معهد التدريب الإحصائي شريكاً لمعهد اعتماد المحترفين في توفير الشهادات المعتمدة والاختبارات المتعلقة بالبرامج التدريبية المعتمدة، إضافة للعضوية في مجلس إدارة معهد اعتماد المحترفين، حيث يشارك معهد التدريب الإحصائي في اجتماعات مجلس إدارته لدراسة معايير الاعتمادات وتحديث القواعد الخاصة بالشهادات التي يمنحها المعهد.

في هذا الإطار، قال أحمد محمود فكري: تأتي الشراكة مع معهد اعتماد المحترفين في مجال علوم الحاسب كجزء من جهود مركز الإحصاء - أبوظبي لتعزيز التعاون مع المنظمات الأكاديمية الدولية لدعم القدرات الإحصائية في إمارة أبوظبي، ضمن مهمة تمكين الجهات الحكومية من إنتاج البيانات والإحصاءات الرسمية.

من جهتها، قالت مديرة معهد التدريب الإحصائي التابع لمركز الإحصاء - أبوظبي، رابعة محمد بني ياس: نتطلع إلى شراكة طويلة لتطوير وتقديم برامج تعليمية تساعد الموظفين بالجهات الحكومية في إعداد تقارير إحصائية دقيقة اعتماداً على منهجيات ومعايير موحدة لجمع البيانات، وحمايتها، ومعالجتها، ونشرها.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور برادلي جنسن قائلاً: «يتطلع معهد اعتماد المحترفين للعمل مع معهد التدريب الإحصائي التابع لمركز الإحصاء - أبوظبي، ويسعدنا تصويت مجلس إدارة المعهد لقبول معهد التدريب الإحصائي ضمن عضوية مجلس الإدارة، حيث تعتبر هذه فرصة استثنائية لتطوير علاقة طويلة الأمد مع المركز ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط».

الجدير بالذكر أن الاعتماد الذي يوفره معهد اعتماد المحترفين يشمل مستويات متعددة تستطيع أن تضمن التحقق من مهارات وخبرات المرشحين والدارسين في مجالات إدارة البيانات وحوكمتها، مع ضمان سهولة الوصول للبيانات وتوافرها عبر قنوات آمنة.

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