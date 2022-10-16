رائدة أعمال سعودية تطلق أعمالها من دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختارت رائدة الأعمال السعودية مريم خالد الخليفة دبي لتكون مركزاً لانطلاقها وتوسعها في عالم الأعمال بإطلاق شركتها المتخصصة بعالم التصميم الداخلي والديكور، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في هذا المجال في المملكة العربية السعودية، وتختص مجموعة شركات مريم في فن التصميم الداخلي للأماكن الحيوية والمهمة مثل القصور والفلل والفنادق والمطاعم الراقية والمؤتمرات.

وتقول مريم بهذا الصدد: يعتبر التصميم الداخلي فن ملء المساحات بما يناسبها مما يجعلها أماكن أجمل وأفضل مع استغلال المساحات بشكل حرفي ومتناسق ووضع الأثاث في أماكنه الصحيحة مع توزيع الإضاءة والألوان بطريقة مدروسة.

وتضيف: يعتبر سوق التصميم الداخلي من الأسواق الكبيرة والمهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد وصل إلى 8 مليارات دولار وهو بازدياد مستمر.

وتنشط مريم الخليفة بنشاطات أخرى من خلال مجموعتها MK مثل التجارة الإلكترونية والاستثمار، وتعتبر أيضاً من رواد التنمية الفكرية، حيث تقدم العديد من الدورات والمحاضرات في هذا المجال على مواقع التواصل الاجتماعي.

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