إيليت أجرو للمشاريع تستعرض أحدث تقنياتها في المعرض الزراعي السعودي 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت إيليت أجرو للمشاريع، الشركة المختصة بالإنشاءات الزراعية والتابعة لشركة إيليت أجرو، ذراع الإنتاج الزراعي لمجموعة ياس القابضة، عن مشاركتها في المعرض الزراعي السعودي، الذي تنطلق فعالياته من 17 إلى 20 أكتوبر 2022 ضمن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتهدف مشاركة إيليت أجرو للمشاريع في المعرض الزراعي الأكبر على مستوى المنطقة، إلى تسليط الضوء على أحدث حلولها الزراعية المبتكرة، والتي تتضمن المنشآت الزراعية المخصصة، والمعدات الزراعية المتطورة، وأنظمة الري، والبيوت البلاستيكية، وغيرها من البنى التحتية الزراعية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور عبد المنعم المرزوقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إيليت أجرو: «يسرنا المشاركة في أحد أهم فعاليات القطاع الزراعي في المنطقة، وذلك لتسليط الضوء على إيليت أجرو للمشاريع كشركة مختصة بالزراعة الذكية تعمل مع المزارعين على تصميم وتنفيذ الحلول القائمة على التكنولوجيا والممارسات المستدامة، بما يساهم في تطوير المزارع المربحة وتقليص أثرها السلبي على البيئة. ونرى في المعرض الزراعي السعودي منصة مثالية لاستعراض هذه الحلول أمام الجهات المعنية والعملاء والشركاء الرئيسيين، الذين نتطلع لمقابلتهم خلال الفعالية».

وتعتزم الشركة إلقاء الضوء على عروضها الشاملة في القطاع الزراعي، بدءاً من إنشاء المزارع، مروراً بتنفيذ التقنيات المبتكرة والممارسات الزراعية المستدامة، وصولاً إلى تغليف وتوزيع المنتجات. كما تبرز التزامها بتطوير المزارع المستدامة والحلول التكنولوجية المتقدمة والمخصصة، والتي تضمن وفرة المحصول وترشيد استخدام المياه والأسمدة.

وتقدم إيليت أجرو باقة واسعة من الخدمات المميزة من مراحل تحديد المفهوم والتصميم، وصولاً إلى مراحل التنفيذ والصيانة، بما في ذلك إنشاء بيوت بلاستيكية متطورة وحسب الطلب، بالإضافة إلى حلول التهوية، وأنظمة التبريد التبخيري، وخيارات الأسقف المتحركة، والشاشات الحرارية وأنظمة الضباب لضمان زراعة مربحة حتى في أقسى الظروف المناخية.

وتتيح الدورة 39 من المعرض الزراعي السعودي للمشاركين فرصة استعراض الحلول والتقنيات الرائدة وأحدث الابتكارات الهندسية في مجالات الزراعة والغذاء والزراعة المائية والتغليف والصناعات الزراعية. ويوفر المعرض منصة حصرية تجمع نخبة من أبرز الجهات المعنية في مجالات القطاع الزراعي بهدف التواصل والتعرف على أحدث التوجهات والابتكارات ضمن القطاع.

وتلتزم إيليت أجرو بتوفير منظومة غذائية وزراعية متكاملة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي المستقبلي في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وتنشط الشركة بقوة في مجال إنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية الطازجة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وصربيا وموريتانيا وسيراليون وإثيوبيا والمغرب ومصر، وتقدم من خلال نهجها الشامل وشركاتها الفرعية، سلسلة متكاملة من الخدمات الزراعية بدءاً من الإنتاج إلى الإدارة وحتى البيع بالتجزئة. وتحرص إيليت أجرو على تبني الحلول التكنولوجية الزراعية المبتكرة واعتماد الممارسات المستدامة، وذلك بهدف مساعدة المزارع حول العالم على تحسين المحصول وترشيد استخدام الموارد العالمية النادرة.

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