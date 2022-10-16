البنك العربي المتحد يدعم خطط التوطين في الدولة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلــن البنك العربي المتحد عن مشاركتـه في المعرض الوطني للتوظيف الـ 42 والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وذلك في مركز إكسبو الشارقة. وتأتي مشاركة البنك في فعاليات المعرض ترجمة لسياسة وتوجيهات مجلس الإدارة فيما يخص سياسة التوطين وتماشياً مع استراتيجيته والتزامه في استقطاب وتنمية الكفاءات الوطنية الشابة.

وتعليقاً على مشاركة البنك صرح شيريش بهيد الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: «يشكل توطين الوظائف محوراً أساسياً في استراتيجية أعمالنا وانطلاقاً من ذلك يشارك البنك بشكل فعال في معظم معارض التوظيف في الدولة، وذلك في إطار استراتيجيته لتعزيز نسبة التوطين، حيث نسعى إلى استقطاب الكوادر الوطنية الشابة من الخريجين والخريجات الذين يرغبون في بناء مستقبل مهني مشرق وناجح في القطاع المصرفي ومن هنا فإن المعرض الوطني للتوظيف، الذي يعد من أهم معارض التوظيف على مستوى الدولة يعتبر منصة مثالية لاكتشاف المواهب الوطنية الشابة ولقاء الخريجين».

من جهتها قالت هند العطار رئيس إدارة الثروات البشرية: «لقد وضعت قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة رؤية واضحة في مجال استقطاب وتدريب مواطني ومواطنات الدولة. فإننا ملتزمون بوضع السياسات والآليات الكفيلة باستقطاب المواهب الوطنية المتميزة وصقل مهاراتهم بشكل منهجي ومدروس وتوفير مسيرة مهنية ناجحة تؤهلهم لتبوء مناصب قيادية في البنك».

وأضافت: «سيتيح المعرض فرصة للتواصل المباشر مع فريق الثروات البشرية ومدرائهم التنفيذيين في البنك، حيث سيتم توجيه الخريجين إلى المسار المهني الذي يتناسب مع تخصصاتهم كما سيتم شرح ثقافة البنك المؤسساتية وبيئة العمل التي يوفرها. إننا ندعو كل الخريجين والخريجات لزيارة جناح المصرف في المعرض الوطني للتوظيف للتعرف على فرص العمل التي يوفرها البنك العربي المتحد».

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