تحالف الفنادق العالمي: دبي أكثر المدن زيارة

المصدر: دبي - البيان

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كشف التحالف العالمي للفنادق أن دبي احتلت خلال أول 9 أشهر من العام الجاري المرتبة الأولى كأكثر مدن العالم زيارة من قبل أعضاء برنامج الولاء التابع للتحالف البالغ عددهم 22 مليون مشترك، كما سجلت الإمارة 48 % نمواً في إقامة النزلاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما احتلت سنغافورة وبانكوك المرتبتين الثانية والثالثة.

ولفت أكبر تحالف دولي للعلامات الفندقية المستقلة إلى أن الإمارات جاءت ضمن أكثر 3 دول زيارة من قبل أعضاء برنامج الولاء «جي أتش أيه ديسكفري» في الفترة من يناير لغاية سبتمبر من العام الجاري، بالإضافة إلى المالديف وتايلاند.

وساهم 22 مليون مشترك في البرنامج بتحقيق عوائد بقيمة 900 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى بنمو 68 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وشكلت 84 % من العوائد المحققة في الفترة نفسها من العام 2019 ما قبل الجائحة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استقبلت الإمارة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 9.1 ملايين سائح دولي بنمو 182 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت فيها الإمارة 3.23 ملايين سائح دولي.

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