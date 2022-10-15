«الإمارات للمزادات» تسدل الستار عن مشاركة ناجحة في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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أسدلت «الإمارات للمزادات» الشركة المتخصصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، الستار عن مشاركتها الناجحة في النسخة 42 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2022» وسط حضور لافت من المسؤولين والمتعاملين والجمهور، الذين اطلعوا على ما قدمته الشركة، من عرض لأبرز مشاريعها التكنولوجية وتطبيقاتها الذكية وأحدث خدماتها التقنية.

واستعرضت «الإمارات للمزادات» خلال مشاركتها ضمن جناح هيئة دبي الرقمية وبصفتها الشريك البلاتيني للجناح، حلولها التقنية والتطور الكبير للخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تقدمها في إدارة المزادات الإلكترونية ومن أبرزها تطبيق «الإمارات للمزادات الذكي» الذي يتيح للمتعاملين الحصول على كافة خدمات الشركة بسهولة .

والتي تشمل إدارة المزادات الإلكترونية لبيع المركبات وأرقام السيارات المميزة والعقارات ومشاريع تصفية الأصول والأرقام المميزة للهواتف المتحركة والمجوهرات والمنتجات التراثية والقديمة والآلات الثقيلة والخيول ومعدات البناء والتصنيع ومحلات التأجير والمعثورات والمنقولات، بالإضافة إلى بيع المركبات وشحنها إلى كافة دول العالم دون الحاجة لحضور المشتري لمقر الشركة.

الخدمات الرقمية

وأكد عمر المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات أن نجاح «الإمارات للمزادات» في تسجيل حضور متميز في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 الذي يعتبر أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم يعكس إنجازاتنا والتزامنا نحو إطلاق المشاريع المبتكرة واعتماد الحلول الذكية والعمل على استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين عمل الشركة.

وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية والذكية لإسعاد المتعاملين وتعزيز قدرتها على مواكبة مسيرة التحول الذكي الذي تشهده الدولة في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة نحو العمل على تطوير الخدمات الرقمية بشكل مستدام وتوظيف تقنيات المستقبل في تقديم الخدمات الذكية للمتعاملين.

يُذكر أن الإمارات للمزادات تشارك منذ عدة أعوام ضمن جناح هيئة دبي الرقمية في إطار حرصها على تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية في الدولة، والإضاءة على التجربة الرائدة والمتميزة في تسخير النظم المعلوماتية الذكية في خدمات الشركة.

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