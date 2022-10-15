«توك ووكر» تعزز «ذكاء المستهلك» بإطلاق «بلو سيلك»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت منصة توك ووكر (Talkwalker) الرائدة في مجال «ذكاء المستهلك»، عن أحدث إصداراتها بلو سيلك (Blue Silk) خلال انعقاد فعاليات معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات «جيتكس 2022»، الذي اختتم أعماله في دبي أخيراً.

وقال رامي ديب، مدير التسويق في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرقي أوروبا في «توك ووكر» في هذه المناسبة: «لقد شارك فريق توك ووكر للمرة الثانية على التوالي في «جيتكس»، الوجهة العالمية للتكنولوجيا والابتكارات، وقد قمنا هذه السنة بعرض آخر إصدارات منصتنا التي استقطبت اهتمام أكثر من 500 زائر من حول العالم.

حيث اطلعوا على أهمية الاعتماد على منصات ذكاء المستهلك التي تسهم في بناء العلامة التجارية وحمايتها وتطويرها وفقاً لمتطلبات الأسواق».

اتجاهات السوق

وأضاف: «إن الخدمة الجديدة المعروف بـ«بلو سيلك» هي عبارة عن خوارزمية قمنا بتطويرها بهدف تمكين خبراء التسويق والتواصل من توقّع اتجاهات السوق قبل حصولها، كما تعتبر هذه الخاصية الأولى من نوعها على صعيد السوق العالمي والأكثر فعالية لجهة دقة البيانات والموثوقية.

وتعمل منصة «توك ووكر» مع العديد من العملاء الدوليين والمحليين، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، ومؤسسة دبي للإعلام للاستفادة من جميع التحديثات في هذا المجال وزيادة قدرة فرق عملها من ابتكار محتوى أفضل على جميع قنوات التواصل».

فريق متخصص

وأضاف ديب: «تسعى «توك ووكر» إلى تقديم أفضل الخدمات والبيانات، إضافة إلى التقرب من عملائها في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن هذا المنطلق فإن «توك ووكر» تقوم بتوظيف فريق مختص يتحدث اللغة العربية، ولديه معرفة محلية لديناميكية وخصوصية السوق.

وفي الوقت الراهن يوفر فريق عملنا الخدمة لشركائنا عن بعد مع القيام بالزيارات حين يتاح الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أن افتتاح مكتب محلي في منطقة الخليج العربي هو ضمن خطط النمو المستقبلية، خصوصاً أن هذا السوق هو من أكثر الأسواق الواعدة بالازدهار والتطور على هذا الصعيد في المستقبل القريب».

ويشار إلى أن «توك ووكر» كانت قد أعدت بالتعاون مع «مؤسسة دبي للإعلام» دراسة أظهرت مدى أهمية تأثير «ذكاء المستهلك» على تسريع اتخاذ القرارات الفعالة، وهو ما جعل فريق عمل المؤسسة يستفيد من هذه التجربة في إطار سعيه إلى إنتاج محتوى مرئي يلبي تطلعات الجمهور ويحفز متابعي قنوات التواصل الاجتماعي على التفاعل.

كما بينت الدراسة أن «زيادة نسبة التفاعل على صفحات فيسبوك» قد ارتفعت بنسبة 50 %، وهو ما أدى إلى معرفة رغبة الجمهور وتوقع ردات فعله على تطورات المسلسلات والبرامج والشخصيات، وحتى المواضيع المطروحة.

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