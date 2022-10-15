«الريشة الطائرة» تدخل عالم الميتافيرس

المصدر: دبي - البيان

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تستعد دولة الإمارات لما يخبئه المستقبل في الفضاء الرقمي المتنامي باستمرار، حيث تقدر قيمة سوق ميتافيرس عالمياً بين 10 إلى 30 تريليون دولار في غضون الـ15 عاماً المقبلة، وتهدف دبي إلى أن تصبح رائدة في تطوير هذه التكنولوجيا.

وعلى هامش معرض جيتكس الدولي عرضت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، مع الدكتور ساتيا، الرئيس التنفيذي لشركة ميتاسبورتك، مشروع المسابقات الافتراضية للريشة الطائرة في عالم الميتافيرس بدعم تقني من ميتاسبورتك، والذي جاء نتاج تعاون مسبق على مدار شهور مضت، وتم عرضه في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.

مبادرات افتراضية

وقالت نورة الجسمي: نحن فخورون بأن نكون أول اتحاد رياضي في الإمارات العربية المتحدة يتخذ مبادرات رياضية افتراضية لبناء وجودنا في عالم الميتافيرس، من خلال تعاون مشترك مع شركة ميتاسبورتك، وهي شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، ومقرها دبي. معاً سنبني تجربة غامرة حقاً لعشاق كرة الريشة في الإمارات العربية المتحدة وفي أنحاء العالم، والتي ستشمل عناصر مثل المسابقات والتدريب وتجارب الواقع المختلط واللاعبين والمشجعين وتفاعلات المشاهير والمباريات الافتراضية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتاسبورتك، الدكتور ساتيا: «الفرص في ميتافيرس هائلة، والريشة الطائرة واحدة من أكثر الرياضات التي تمارس في العالم، ولديها جمهور كبير، ولدى حكام الإمارات العربية المتحدة رؤية واستراتيجية واضحة للمنطقة لتصبح الإمارات قائدة في عالم Metaspace، ويسعدنا في مؤسسة ميتاسبورتك أن ندعم ونسهم جنباً إلى جنب مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة».

وتهدف شركة ميتاسبورتك إلى بناء أكبر ميتافيرس رياضي بمشروعها التجريبي، وهو ميتافيرس الريشة الطائرة.

ومن المتوقع أن تنطلق مسابقات ميتافيرس الريشة جنباً إلى جنب مع بطولة آسيا لكرة الريشة التي ستقام في دبي في فبراير وأبريل 2023، من قبل شركة Beyond Boundaries Sports Management Consultancy، بدعم من الاتحادين المحلي والآسيوي للريشة الطائرة ومجلس دبي الرياضي.

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