بيع جميع الفلل الفاخرة في «سيسايد هيلز» بالزوراء في شهرين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي إنجازها بنجاح بيع جميع الوحدات في مشروع «سيسايد هيلز» في منطقة الزوراء بعجمان في غضون شهرين بسعر إجمالي بلغ 119 مليون درهم وتولت الشركة التي عينت كوسيط عقاري حصري لهذا المشروع، مهمة بيع جميع الفلل العشر المكونة من 4 غرف نوم بسعر 11.5 مليون درهم لكل منها، والمنازل المطلة على الشاطئ التي تمتد على 5.651 قدماً مربعاً في المتوسط بمعدل 11.9 مليون درهم.

ويقع مجمع «سيسايد هيلز» السكني الترفيهي متعدد الاستخدامات في قلب شاطئ الزوراء ويتضمن منتجع «ذا أوبيروي بيتش ريسورت الزوراء» ومحمية الزوراء الطبيعية، بالإضافة إلى وحدات سكنية ومراكز تسوق ومرافق صحية وترفيهية وملعب الغولف العالمي المكون من 18 حفرة، ويمتد على شاطئ عجمان بطول 12 كيلومتراً.

وترتبط منطقة الزوراء بشارع الشيخ محمد بن زايد مباشرة، وتبعد 25 دقيقة بالسيارة عن مطار دبي الدولي و20 دقيقة فقط عن مطار الشارقة الدولي، ويمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق القوارب أو اليخوت، وذلك بفضل المراسي الأربعة الأكثر حداثة. وتستفيد عجمان أيضاً من قربها من رأس الخيمة، حيث ساعدت المشاريع الجديدة الشهيرة مثل منتجع كوين في زيادة الطلب على العقارات في كل من المناطق الشمالية. ومن المقرر أن تكتمل هذه الوجهة التي توفر لقاطنيها أسلوب حياة فريداً في أوائل 2025.

جودة استثنائية

وقال كريس وايتهيد، الشريك الإداري في لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: «جذب المشروع المستثمرين نظراً إلى جودة البناء الاستثنائية والمناظر الطبيعية الهادئة التي تشمل أشجار المنغروف، وكذلك لأنه يوفر لقاطنيه أسلوب حياة فاخراً على شاطئ البحر».

وتابع: «تركز الطلب على هذا المشروع من قبل المستثمرين الأوروبيين والقادمين من دول الكومنولث المستقلة الذين يتطلعون إلى قضاء عطلاتهم في الإمارات، وقد رأوا في «سيسايد هيلز» ملاذاً فاخراً للاستجمام والترفيه والراحة. وقد تمكنا من بيع جميع الوحدات بنجاح في وقت قياسي بفضل شبكة عملائنا الواسعة والعالمية التي تمتد عبر أكثر من 81 دولة والتي تشمل أصحاب الثروات العالية الذين يسعون للاستفادة من خبراتنا لتحديد الأصول الاستثمارية في الأسواق النامية مثل الإمارات».

وتقع فلل «سيسايد هيلز» وسط حدائق واسعة حيث تحتوي كل منها على مسبح خاص وحديقة وثلاثة مواقف مسقوفة للسيارات، وقد صممت الفلل ذات الطابق الواحد المفتوح المكونة من أربع غرف نوم بمطابخ كبيرة وتشطيبات مميزة وجهزت بأنظمة التحكم الذكي. تتضمن الفلل ثلاث شرفات متدرجة تنحدر نحو الواجهة البحرية، حيث تمنح قاطنيها خصوصية ومناظر خلابة وممرات خاصة للوصول إلى شاطئ البحر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز