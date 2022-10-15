محمد بن هادي الحسيني رئيساً للجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انـتُخب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية رئيساً للجنة الــتنمية ضــمن المــنتدى الــوزاري لمجــموعــة الــبنك الــدولــي والــذي يهــدف إلــى تـحقيق تـعاون واجـماع دولـي بـشأن الـقضايـا المـرتـبطة بـالـتنمية.

وسـتكون دورة الـرئـاسـة عـلى مــــدار عــــامــــين وســــيعمل معاليه مــــع أعــــضائــــها مــــن الــــوزراء ومجــــلس مــــحافــــظي الــــبنك والــــصندوق الــــدولــــيين عــــلى اســــتكمال وإدارة بــــرامــــج الــــلجنة تــــجاه الــــتنمية الاقــــتصاديــــة المســــتدامــــة والشاملة بهدف بناء وتطوير اقتصادات الدول النامية.

وتــوجــه مــعالــيه بــالــشكر لــلدول الأعــضاء والــبنك الــدولــي عــلى انــتخابــه رئــيسا لــلجنة الــتنمية لـــلعامـــيين الـــقادمين.. وأكـــد أن دولـــة الإمـــارات الـــعربـــية المتحـــدة تحـــرص عـــلى الـــتعاون مـــع شـــركـــائـــها الاســـتراتـــيجيين والمـــنظمات الـــدولـــية لـــتمكين اقـــتصادات الـــدول مـــن تـــحقيق تـــنمية شاملة ومستدامة على جميع الأصعدة.

تـضم لـجنة الـتنمية الـتي تـأسسـت فـي عـام 1974 وكـانـت تـعرف بالـلجنة الـوزاريـة المشـتركـة لمجــلسي مــحافــظي الــبنك والــصندوق - 25 عــضواً عــلى المســتوى الــوزاري مــن وزارات المــالــية أو التنمية من أعضاء البنك والصندوق الدوليين.

تجــدر الإشــارة إلــى أن لــجنة الــتنمية تــمثل الــعضويــة الــكامــلة فــي مجــموعــة الــبنك وصــندوق الـنقد الـدولـيين كـما أن جـدول أعـمالـها يسـتند إلـى الـقضايـا والمـواضـيع الـتي يـوجـه بـها كـل مـــن رئـــيس الـــلجنة، ورئـــيس الـــبنك ومـــديـــر الـــصندوق والمـــجالـــس الـــتنفيذيـــة لـــلبنك والـــصندوق.

وتـــشمل الـــقضايـــا الـــتي تحـــرص الـــلجنة عـــلى الـــتباحـــث حـــولـــها مـــواضـــيع شـــامـــلة لـــدور مجــــموعــــة الــــبنك الــــدولــــي فــــي مــــواجــــهة الأزمــــات المســــتقبلية، والــــرقــــمنة والاقــــتصاد الأخــــضر والبيئة، والتجارة وسياسات الصناعة والفقر والقضايا الأخرى المتعلقة بالتنمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز