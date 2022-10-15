«تعاونية الاتحاد» تشارك في معرض «سيال باريس 2022»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك تعاونية الاتحاد في معرض «سيال باريس 2022»، الذي ينظم في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري، حيث تهدف من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي، إلى تبادل الخبرات والمعرفة، مع أبرز الجهات الفاعلة والخبراء المتخصصين في قطاع تجارة التجزئة والأغذية والمشروبات بشكل عام، والسعي لفتح آفاق جديدة بين التعاونية والشركات المشاركة، لجذب العلامات التجارية للاستثمار لديها.

اجتماعات

وتتمحور مشاركة تعاونية الاتحاد، من خلال وفد يضم مديري إدارات وقطاعات متخصصين في التجارة، حيث سيقومون من خلال إجراء الاجتماعات مع الشركات المشاركة في المعرض، بتسليط الضوء على ما تملكه التعاونية من قدرات وإمكانات واسعة في مجال التجارة، وتعزيز موقع التعاونية، كجهة رائدة دولية في تجارة التجزئة، وخلق فرص من شأنها الارتقاء بالقطاع التجاري بالدولة، عبر الترويج للمنتجات الغذائية المحلية التي تنتجها وتشرف على إنتاجها، والتعريف بهذه المنتجات التي تتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية، إضافة إلى الاطلاع على فرص التبادل التجاري مع الشركات الدولية المشاركة في المعرض، والتعرف إلى العلامات التجارية الجديدة، والشراء المباشر من الشركات والمصانع والموردين العالميين، وإيجاد أسواق جديدة غير تقليدية، وعقد الصفقات التجارية للاستيراد والتصدير.

وأكدت تعاونية الاتحاد أن مشاركتها في معرض «سيال باريس 2022»، الذي تشارك فيه أكثر من 7 آلاف جهة وشركة، يأتي تأكيداً على جودها المبذولة للارتقاء بقطاع التجزئة في دولة الإمارات، بما يتوافق مع توجيهات وبرامج حكومة الإمارات وقيادتها الرشيدة المستقبلية، ومساعيها الدائمة لتحقيق مستهدفات ملف الأمن الغذائي بدولة الإمارات، مشيرة إلى أن قطاع التجزئة، والذي يندرج تحته قطاع الأغذية والمشروبات، يشهد حالياً نمواً ملحوظاً، من خلال الطلب المتزايد عليها، ما يعكس أهمية التبادل التجاري، وزيادة مجالات التوريد والاستيراد بين دول العالم كافة.

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