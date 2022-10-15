إحصاء أبوظبي وماستر كارد يوقّعان اتفاقية تعاون في تبادل البيانات

المصدر: دبي - وام

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وقّع مركز الإحصاء - أبوظبي، اتفاقية مع شركة ماستر كارد، للتعاون بينهما في مجال البيانات، بهدف المساهمة في إنتاج التحاليل الاستقرائية والبيانات الاستطلاعية الخاصة بدراسة أنماط الإنفاق في إمارة أبوظبي، وكذلك مقارنة أنماط الإنفاق الرقمي بأنماط الإنفاق المباشر.

وقّع الاتفاقية من جانب المركز، الدكتورة هيفاء علي الحمداني، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط بالإنابة في المركز، وجهاد خليل، المدير العام بشركة ماستر كارد للمنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022، بمركز دبي التجاري العالمي.

تأتي الاتفاقية في إطار المبادرات التي يتبنّاها المركز لتعزيز تبادل البيانات بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام.

وتوفر شركة ماستر كارد، بموجب هذه الاتفاقية، البيانات والتحليلات حول سلوكيات وأنماط الإنفاق، وذلك للمساهمة في تلبية التطلعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة في إمارة أبوظبي.

التحليلات الاستقرائية

وقال أحمد محمود فكري مدير عام المركز: «تمثل الشراكات التي يبرمها مركز الإحصاء - أبوظبي، مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص، أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في إنتاج الإحصاءات عالية الجودة، وتقديم التحليلات الاستقرائية للقيادة الرشيدة، وصنّاع القرار في إمارة أبوظبي، إذ تنطوي البيانات التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص على فائدة كبيرة للقطاعين العام والخاص، على حدٍ سواء، لا سيما إذا ما تمَّ الاستفادة منها بالشراكة مع جهة إحصائية، بهدف تحقيق الصالح العام».

وأضاف: «تُشكل الاستفادة من تبادل البيانات، حجر زاوية في دراسة وتحليل سلوكيات الاستهلاك، وأنماط الإنفاق في أبوظبي، وتعد التحليلات الاستقرائية الناتجة عن دراسة وتحليل هذه البيانات، من ضمن المدخلات الرئيسة لسياسات التنمية والتخطيط في كل من مؤسسات القطاعين العام والخاص».

وقال جهاد خليل: «نؤمن في ماستر كارد، بأن تبادل البيانات والتعاون في هذا المجال، من الأمور الضرورية لمواكبة الحاجة المتزايدة للتنمية المستمرة والمستدامة.. وتسهم مشاركة البيانات مع مركز الإحصاء - أبوظبي، في تكوين رؤية ثاقبة عن عادات الشراء لدى المستهلكين، وفرص النمو في إمارة أبوظبي، بما يسهم في رصد الفرص الكامنة».

ويضطلع مركز الإحصاء - أبوظبي، بمهام تطوير منظومة العمل الإحصائي المتكاملة في أبوظبي، من خلال المنهجيات الإحصائية الموحّدة، والأسس العلمية الرصينة التي تزيد من استخدام المواطنين والمقيمين للخدمات الحكومية الرقمية والذكية، ولذا، يتبنى المركز أطراً متقدمة للأمن السيبراني، لضمان حماية البيانات بشكل استباقي، ولضمان استمرارية التعاون في مجال تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وكبرى الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص.

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