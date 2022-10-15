هيئة كهرباء ومياه دبي تبحث تعزيز التعاون مع شركة «إس إيه بي -إس إي»

المصدر: دبي-البيان

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التقى معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي وعضو المجلس التنفيذي لشركة "إس إيه بي -إس إي" ( SAP SE) ، بحضور المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس قطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، والدكتور أحمد الكتبي، رئيس أمن المعلومات في الهيئة، ومحمد الشارد، رئيس العمليات الرقمية في الهيئة.

وأكد معالي الطاير، خلال اللقاء، أهمية تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية بين الجانبين، حيث تشمل مجالات التعاون بينهما الابتكار والتحول الرقمي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وغيرها.

وثمًن معالي الطاير الشراكة الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "إس إيه بي التي بدأت عام 2009 عندما قامت الهيئة بتطبيق نظام SAP Wave 1 لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لقياس ودمج وأتمتة جميع عمليات الهيئة لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لمتعامليها وموظفيها وشركائها. وتطورت العلاقة بين المؤسستين لاحقًا لتشمل مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو). ومنذ عام 2018، أصبحت شركة "مورو" المزود المعتمد لمنصة "إس إيه بي-هانا" لخدمات الحوسبة السحابية المؤسسية. وهذا العام، تم اعتماد شركة "مورو"، من قبل شركة "إس إيه بي" كشريك لبرنامج رايز (RISE) كأول مزود محلي يتم اعتماده في دولة الإمارات لتقديم خدمات "إس إيه بي" السحابية والآمنة. كما قدمت "إس إيه بي" دعمها لمركز البيانات الأخضر التابع لشركة "مورو" أكبر مركز يعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مصمم للحصول على شهادة “Tier-III”من معهد "أب تايم"، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

وكانت الهيئة أعلنت في فبراير الماضي عن شراكة بين مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) إحدى الشركات التابعة لـ مجموعة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة وشركة "إس إيه بي" (SAP) تسمح للجهات الحكومية والخاصة بإطلاق الأتمتة الذكية عبر عملياتها ذات المهام الحرجة، والتي سيتم استضافتها في أحدث مراكز بيانات (مورو)، بما يتوافق مع متطلبات خدمات تخزين البيانات والأمن السيبراني في دولة الإمارات.

يشار إلى أن شركة "مورو" (مركز البيانات للحلول المتكاملة) هي مركز بيانات عالمي المستوى يقدم حلولاً وخدمات رقمية مبتكرة لدعم أجندات المتعاملين الرقمية، تشمل خدمات الاستضافة السحابية وخدمات المدن الذكية وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني والحلول الرقمية المكملة بالخدمات المدارة والمهنية من قبل شركة "مورو"، أول مزود محلي للخدمات السحابية معتمد من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني لضمان أعلى مستويات معايير الأمان والامتثال، وبالتالي تسريع رحلة التحول الرقمي للمتعاملين.

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