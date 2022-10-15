50 % حصة مطار دبي من الخطوط الجوية الدولية الأكثر ازدحاماً في 2021

المصدر: دبي - سيد صالح

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استأثرت دبي بعدد 5 من أصل أكثر 10 خطوط جوية دولية، هي الأكثر ازدحاماً بالمسافرين على مدار عام 2021، بحسب بيانات شركة «أو إيه جي» البريطانية، مزود البيانات المتعلقة بالسفر الجوي العالمي.وجاء الخط الجوي الذي يربط بين «مطار دبي الدولي» و«مطار الملك خالد الدولي» في الرياض، في المركز الثاني، حيث نقل على مدار العام الماضي، 3.1 ملايين مسافر.

وجاء الخط الجوي من «مطار دبي» إلى «مطار هيثرو» بلندن، في المركز الرابع، حيث نقل نحو 2.6 مليون مسافر.

وجاء الخط الجوي من «مطار دبي» إلى «مطار الملك عبد العزيز الدولي» بجدة، في المركز السادس، بإجمالي 2.4 مليون مسافر على مدار العام الماضي.

ونال الخط الجوي الذي يربط بين «مطار مومباي الدولي» و«مطار دبي الدولي»، في المركز الثامن، بنحو 1.89 مليون مسافر، وأخيراً، نال الخط من «مطار إنديرا غاندي» إلى «دبي الدولي»، في المركز العاشر، حيث استخدمه نحو 1.8 مليون مسافر خلال العام الماضي.

وكانت صدارة القائمة من نصيب الخط الذي يربط بين «مطار القاهرة» و«مطار الملك عبد العزيز» بجدة، بعدد 3.2 ملايين مسافر. وكان من أهم نتائج القائمة، أن الشرق الأوسط، هي التي هيمنت على غالبية الخطوط ضمن القائمة، بعد أن كانت منطقة آسيا والمحيط الهادي، هي المهيمنة التقليدية على القائمة في السنوات التي سبقت تفشي «كوفيد 19»، إلا أن الجائحة أدت إلى تراجع ملحوظ في حركة السفر عبر الخطوط الجوية التي تعمل ضمن المنطقة.

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