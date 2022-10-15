7.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 7.3 مليارات درهم هذا الأسبوع مع تسجيل 1897 مبايعة بقيمة 5.57 مليارات درهم منها 106 مبايعات للأراضي بقيمة 1.76 مليار درهم و1791 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.81 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 600 مليون درهم في نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 207 مليون درهم في نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق في عدد المبايعات وسجلت 22 مبايعة بقيمة 475 مليون درهم، وتلتها جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 100 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في نخلة جميرا.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 266 مبايعة بقيمة 475 مليون درهم وتلتها «البرشاء جنوب» الرابعة بتسجيلها 190 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها 155 مبايعة بقيمة 359 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.49 مليار درهم منها 90 رهونات أراضٍ بقيمة 650 مليون درهم و274 رهونات فلل وشقق بقيمة 843.04 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 271 مليون درهم وأخري في نخلة جميرا بقيمة 226 مليون درهم.

وتم تسجيل 77 هبة بقيمة 249.15 مليون درهم أهمها بمنطقة وادي الصفا 7 بقيمة 80 مليون درهم وأخرى في نخلة جميرا بقيمة 47 مليون درهم.

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