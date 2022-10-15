«إندبندنت إنستيتيوت»: دبي مدينة الشركات الناشئة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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وصفت «إندبندنت إنستيتيوت»، دبي بأنها واحدة من الأمثلة الرئيسية على مستوى العالم لمُدُن الشركات الناشئة أي المُدُن التي تحتضن الشركات الناشئة وتوفر لها البيئة الداعمة مالياً فنياً وتنظيمياً.

وأوضحت المؤسسة الفكرية والبحثية الأمريكية مُتعددة الأنشطة في تقرير عبر مشروع «كاتاليست» البحثي التابع لها، بعنوان «ظهور مُدُن الشركات الناشئة»، ورصدت تصاعد الاهتمام بالشركات الناشئة عبر عدد كبير من مُدُن العالم خلال الفترة الأخيرة.

وذكر التقرير أن دبي تُعد واحدة من أبرز مُدُن العالم في الاهتمام بالشركات الناشئة، موضحاً أن انتشار فكرة الشركات الناشئة في دبي لا يقتصر على الشركات الخاصة فحسب، بل إن العديد من الكيانات الحكومية في دبي تعمل كشركات ناشئة، بمعنى أنها تتبنى آليات عمل ومناهج لتسيير شؤونها أشبه بما تنتهجه الشركات الناشئة، من حيث التشجيع على الابتكار واستحداث أفكار جديدة.

وأفاد التقرير بأن عدداً من مُدُن العالم في أماكن بعيدة جغرافياً عن دبي بدأ يستنسخ نموذج دبي في تأسيس الكيانات الحكومية التي تعمل بنفس آليات عمل الشركات الناشئة.

وأضاف التقرير أن من أبرز الأمثلة على ذلك «منطقة قرطاجنة للتجارة الدولية»، وهي مدينة مملوكة لشركة خاصة، يقوم «مركز دبي للسلع المتعددة» بإنشائها في كولومبيا، في مسعى لاستنساخ تجربة دبي في الشركات الناشئة في أمريكا اللاتينية.

وأضاف التقرير أن الشركة الخاصة المالكة للمدينة ستحكمها وفقاً للقانون المشترك، والذي يستمد جذوره من التراث القانوني الإنجليزي، وذلك بهدف ضمان استقرار التجارة، والتي ستكون النشاط الاقتصادي الرئيسي بالمدينة.

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