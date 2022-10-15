10.4 مليارات دولار مكاسب سوق أبوظبي في أسبوع

المصدر: (أبوظبي - وام)

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حقق سوق أبوظبي أكبر مكاسب سوقية بقيمة 10.48 مليارات دولار في أسبوع ليرتفع رأس ماله السوقي من 600.6 مليار دولار إلى 611.12 مليار دولار بنمو 1.75 % فيما ربح سوق دبي 992.6 مليون دولار ليصعد رأس ماله السوقي من 156.6 مليار دولار إلى 157.6 مليار دولار بزيادة 0.63 %.وأعلن صندوق النقد العربي عن ارتفاع القيمة السوقية للبورصات العربية 1.38 % أو نحو 58 ملياراً و246 مليوناً و965 ألف دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وأوضح أن الرسملة السوقية للبورصات العربية المتضمنة في قاعدة بيانات الصندوق ارتفعت إلى 4 تريليونات و271 ملياراً و216 مليون دولار نهاية الأسبوع الماضي مقابل 4 تريليونات 212 ملياراً 969 مليون نهاية الأسبوع السابق عليه.

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