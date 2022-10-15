غرفة عجمان تشارك باحتفالية مئوية غرفة الإسكندرية

المصدر: (عجمان - البيان)

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شارك عبدالله سعيد النعيمي ومحمد خليفة العرياني، عضوا مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، في المؤتمر الدولي واحتفالية مئوية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ومرور 40 عاماً على اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط «اسكامي»، وذلك في مكتبة الإسكندرية.

وقدم عبدالله النعيمي، التهنئة إلى غرفة الإسكندرية، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الإماراتية المصرية على المستويين القيادي والشعبي، كما ثمن جهود غرفة الإسكندرية الريادية في دعم حركة الاقتصاد المصري ودورها كبوابة رئيسية لحركة التجارة الخارجية المصرية.

وأضاف أن غرفة عجمان حريصة على تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع مختلف غرف التجارة والصناعة بهدف تطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار. وأكد محمد خليفة العرياني، أهمية الاحتفالية كمنصة للتواصل المباشر وتوطيد العلاقات وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي واستعراض الفرص الاستثمارية بين غرفة عجمان والجهات المشاركة.

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