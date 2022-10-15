«موشينجيت دبي» يحتفل بالهالوين

المصدر: دبي - البيان

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كشف موشينجيت دبي، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من عالم هوليوود في المنطقة، عن مجموعة من الفعاليات والتجارب الخاصة التي أعدها لضيوفه الذين لا يستطيعون الانتظار حتى 31 أكتوبر لبدء الاحتفال بالهالوين، حيث بإمكانهم الاستمتاع بأقوى مغامرات الرعب والمرح.

وضيوف موشينجيت، طوال أكتوبر، من الأربعاء إلى الأحد، بدءاً من الساعة 4 مساءً، على موعد لاكتشاف ديكورات ومرافق المتنزه الساحرة والمرعبة بآنٍ واحد.

وتقدم موشينجيت لضيوفها الباحثين عن التشويق والرعب منطقة أسطورة الشبح الباكي التي يحيطها الرعب من كل جانب بسبب ظهور شبح يُشاع أنه يتجول في مناطق الواجهة البحرية سعياً للانتقام. وفي ذات الوقت، ستأخذ منطقة العروض المرعبة ضيوفها إلى عالم السيرك المليء بالمهرجين المهووسين، الذين يجولون المكان ناشرين الرعب والأهوال.

ويمكن للضيوف استكشاف منازل الحديقة المسكونة. ويظهر شبح السفاح الذي يسكن منطقة «سلاشر»، كما يشهد سرداب مصاص الدماء الذي يضم نعشه القديم المفقود، مغامرات مثيرة ومخيفة.

وتختتم فعاليات ليالي الهالوين يومياً بموكب لأبرز شخصيات الهالوين، يمر في الشارع الرئيسي لمنطقة «ستوديو سنترال»، قبيل إغلاق المنتزه مباشرةً، مما يتيح فرصة للضيوف لالتقاط الصور التذكارية، مع احتمال مواجهة العقل المدبر الشرير؛ المعروف باسم «ذا بوجيمان».

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