مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تنهي استعداداتها لاستقبال زوار «ديكوبيلد 2022»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أنها أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال زوار معرض «ديكوبيلد 2022» بدورته الجديدة الحافلة بالفرص والخدمات المتنوعة والعروض الحصرية، والذي سيشهد مشاركة أكثر من 90 شركة وعلامة تجارية، من مختلف إمارات الدولة في النسخة السادسة من معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2022»، التي ستقام فعالياتها خلال الفترة من 20 ـ 23 أكتوبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي.

وسيشارك بالمعرض أكثر من 17 فئة عرض؛ منها شركات التصميم الداخلي والديكور، والاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، والأثاث والمفروشات، إلى جانب البنوك وشركات خدمات التمويل، فضلاً عن مشاركة المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالإسكان.

وتولي المؤسسة كل عام اهتمامها بتنويع الموضوعات التي تطرحها وتناقشها الفعاليات المصاحبة للمعرض من خلال الدورات التوعوية والإرشاد السكني بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين ومجموعة من الاستشاريين والمتخصصين والخبراء.

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