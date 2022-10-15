مطعم «أميليا» يفتح أبوابه في دبي

المصدر: دبي - البيان

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فتح مطعم «أميليا» أبوابه في فندق «أدريس سكاي ڤيو» الذي يحتل موقعاً متميزاً في قلب «وسط مدينة دبي». وأبصر «أميليا» النور في العاصمة اللبنانية بيروت وتمكن من ترسيخ مكانته.

وقال ريان نيكولاس، مؤسس «أميليا دبي»: لقد أطلقنا هذه العلامة التجارية في بيروت بهدف توسيع رقعة انتشار المطاعم الفاخرة في الشرق الأوسط. وصل حلمنا في التوسع أخيراً في منطقة وسط مدينة دبي النابضة بالحياة. بعد عامين من العمل نحن متحمسون لمشاركة هذا الفصل الجديد من قصتنا وتقديم أفضل التجارب فقط لضيوفنا.

يصطحب «أميليا» رواده في رحلة تتميز بطابع مستوحى من الخيال العلمي للفنون الإبداعية المستقبلية القديم. كما يدعو هذا المطعم ضيوفه إلى خوض رحلة في عالم الطهي الذي يجمع ما بين أدق تفاصيل نكهات مطبخ نيكي الممزوجة بلمسات من نكهات البحر الأبيض المتوسط بحرفية عالية.

يحترف مطعم «أميليا» تقديم الأطباق المتميزة بمذاقها لغير النباتيين والنباتيين على حد سواء. مثل طبق «واغيو باو» مع فطر الشيتيك وبيبي روكا وفونتينا (جبنة حليب البقر) المتناسقة مع كريمة الترافل. وسيشعر عشاق تناول لحوم البط بالسعادة المتمثلة في طهي الـ «باتو» ببساطة وإبداع في وعاء حديدي؛ حيث يقدم صدر البط مع الكراث ومغطى بالكريمة المكونة من العسل.

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