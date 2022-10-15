إكسبو الشارقة يستضيف «الخليج للطلاء»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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يستضيف مركز إكسبو الشارقة بعد غد وللمرة الأولى فعاليات معرض الخليج للطلاء 2022، وسط مشاركة واسعة من أبرز الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات الطلاء وتصنيع المنتجات المتعلقة بها.

ويقدم الحدث الذي ينظمه مركز معارض «نورمبرغ ميسي» على مدار 3 أيام، فرصة كبيرة للزوار والعاملين في قطاعات البناء والتشييد وصناعات السفن والسيارات.

وأشار سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن الخليج للطلاء يأتي ضمن سلسلة المعارض التي أضافها المركز في إطار خططه الاستراتيجية الرامية إلى استقطاب وابتكار معارض قادرة على تحقيق قيمة مضافة لقطاع المعارض والمؤتمرات في الإمارات، واعتماد استراتيجيات مبتكرة تستثمر في النوعية والجودة في انتقاء الفعاليات لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ومن ضمنها صناعة الطلاء والمواد الخام.

وسيفتح المعرض أبوابه للزوار أيام الاثنين والثلاثاء من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، ويوم الأربعاء من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً.

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