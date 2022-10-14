«اقتصادية أبوظبي» تبرم 9 اتفاقيات لتحسين خدمات «رحلة المستثمر»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إبرام اتفاقيات مع تسع مؤسسات رائدة لتقديم خدماتها عبر «رحلة المستثمر»، ما يتيح للمستثمرين وأصحاب ورواد الأعمال تقديم طلبات فتح الحسابات المصرفية، وخدمات الاتصالات، والدعم التشغيلي للأعمال، والتأمين بشكل مباشر ضمن مجموعة من الخدمات الرقمية التي توفرها المنصة.

وصُممت «رحلة المستثمر»، التي أطلقتها اقتصادية أبوظبي في العام الماضي من أجل تلبية متطلبات قطاع الأعمال والمستثمرين الحاليين والمستقبليين، حيث تُوفر رحلة متكاملة وسلسلة ومنظومة خدمات لتسهيل تأسيس أعمالهم، وتتيح تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين للاستفادة من باقة من الخدمات والتعاملات واستيفاء متطلبات عدد من الجهات الحكومية في منصة واحدة.

يأتي توقيع هذه الاتفاقيات لتنضم المؤسسات والشركات الجديدة إلى أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة توفر خدماها عبر منصة رحلة المستثمر، كما تعزز بيئة الأعمال والشراكة القطاعين العام والخاص في أبوظبي.

وتشمل المرحلة الثانية من رحلة المستثمر، التي أُطلقت خلال مشاركة اقتصادية أبوظبي في أسبوع جيتكس للتقنية، إضافة المزيد من الخدمات ووسائل تسهيل عملية تأسيس الأعمال.. وتتيح المنصة استخدام أداة محاكاة بدء الأعمال Simulator لمساعدة المستثمرين على معرفة مختلف المراحل والإجراءات لتأسيس أعمالهم، وتحديد مواقع الأعمال المناسبة لهم عبر خريطة تفاعلية توفرها أبرز الشركات المتخصصة في الخدمات العقارية في الدولة.

وقال سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: يأتي توسيع نطاق خدمات وشركاء رحلة المستثمر ضمن جهودنا لتعزيز منظومة الأعمال في أبوظبي بالتعاون الوثيق مع أفضل الشركاء في مختلف القطاعات لإثراء تجربة المستثمرين.. ومنذ إطلاقها، أسهمت رحلة المستثمر في تسهيل ممارسة الأعمال عبر خفض التكاليف والمتطلبات وتبسيط الإجراءات، وتوفير التكامل السلس للخدمات الحكومية، وهي الجهود التي بدأت في تحقيق الأهداف المرجوة، ونركز على التطوير المستمر للإجراءات واللوائح والأنظمة والخدمات.

وأضاف: تعد الرقمنة والتحول الرقمي عاملاً رئيسياً في الاقتصاد وجميع مناحي الحياة حالياً، ونؤمن بأن الاستفادة من أحدث التقنيات تسهم في تمكين المستثمرين ورواد الأعمال، الذين يلعبون دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووقع سامح القبيسي الاتفاقيات مع سارة البنعلي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية في بنك أبوظبي الأول، وأحمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومحمد وسيم خياطة الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، ومحمد القبيسي رئيس مجلس إدارة دار التمويل.

وجاسم العوضي، مدير إدارة تنفيذي قطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسيين بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وعصام محمود نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات &»، وفاهم الشحي الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، وسند المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات زون لتمثيل الشركات، وأحمد البدواوي الرئيس التنفيذي لشركة ديتك انترناشونال لإدارة الأعمال.

وقالت هالة العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «يُركز مكتب أبوظبي للتنافسية على دراسة وإطلاق المبادرات الاستراتيجية لتحسين بيئة الأعمال وسهولة ممارسة الأعمال في الإمارة، ويعكس إطلاق المرحلة الثانية من رحلة المستثمر جهودنا المستمرة لتطوير منظومة الأعمال لترسيخ تنافسية أبوظبي إقليمياً وعالمياً».

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