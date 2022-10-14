الباغو العقارية تطلق مشروع بالم فلاور

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة مجموعة الباغو العقارية مشروع بالم فلاور على الشاطئ الغربي لنخلة جميرا، ويتكون من 11 طابقاً ويتضمن 10 وحدات سكنية، تشغل كل منها طابقاً كاملاً، مع شقة بنتهاوس تمتد على طابقين.

وتعاونت مجموعة الباغو لتطوير المشروع مع نورمان فوستر، المهندس المعماري والمصمم البريطاني، ومالك شركة فوستر آند بارتنرز، الاستديو العالمي المتخصص بالهندسة المعمارية والهندسة والتصميم الحضري وتصميم المناظر الطبيعية، والتي تهدف لتحقيق أعلى درجات الاستدامة في مشاريعها. وتضم باقة أعمال شركة التصميم العديد من المشاريع العالمية بما في ذلك، برج ذا جيركن في لندن، وآبل تاور ثياتر في لوس أنجليس، ومطار هونغ كونغ الدولي، وألِف، جناح التنقل في إكسبو 2020 دبي.

ويأتي الإعلان عن أحدث مشاريع مجموعة الباغو بعد إتمام عملية بيع فيلا كاسا ديل سول الفاخرة بتصميمها المزدوج، مقابل 302.5 مليون درهم. ومن المتوقع أن يشكّل مشروع بالم فلاور الجديد في نخلة جميرا أحد المعالم المعمارية في دبي.

وتم إطلاق المشروع بحضور إدارة مجموعة الباغو العقارية وفريق تطوير مشروع بالم فلاور وشركة فوستر آند بارتنرز وممثلين من شركة إيه تي آي للهندسة المعمارية ومن مجموعة آروب للمقاولات. ومن المقرر إقامة حفل إطلاق خاص في 27 أكتوبر لتقديم مزيد من التفاصيل عن المشروع المرتقب بشكل رسمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز