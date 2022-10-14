«أستيكو» تطلق هويتها التجارية الجديدة

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة «أستيكو» المتخصصة في مجال الخدمات العقارية، عن هويتها التجارية الجديدة، لتعكس طموحاتها للنمو المستقبلي، في إطار استراتيجيتها للتنوع والتوسع. وترسخ الهوية المؤسسية، مكانة شركة «أستيكو» القوية في مجال الخدمات العقارية، وتعزز مكانتها في السوق بشكل أكبر، كجزء من خطتها التوسعية القوية في جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة.

وقال إتش. بي. إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة «أستيكو»: منذ تأسيسها قبل 37 عاماً، قدمت «أستيكو» لآلاف العملاء، الخدمات العقارية المبتكرة. ويسعدنا إطلاق هوية الشركة الجديدة، وذلك في إطار ارتقاء «أستيكو» إلى مرحلة جديدة من التوسع الديناميكي والنجاح الملحوظ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز