«تعليم القابضة» تسعى لجمع 250 مليون دولار من إدراج أسهمها

المصدر: دبي- سيد صالح

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تسعى شركة «تعليم القابضة»، المشغلة للمدارس الخاصة في الإمارات، إلى جمع 250 مليون دولار، من طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي في دبي، بحسب ما نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن «تعليم القابضة»، تُخطط لإدراج أسهمها خلال الشهر المُقبل، وأضافت أن صفقة الإدراج المُحتملة، من شأنها أن ترفع القيمة السوقية للشركة، إلى ما يتراوح بين 700 مليون إلى 1 مليار دولار.

وكانت «بلومبرغ» قد ذكرت في أبريل الماضي، أن «تعليم القابضة» قد اختارت بنكي «الإمارات دبي الوطني» و«إي إف جي- هيرميس»، للترتيب لصفقة الإدراج، إلا أن التفاصيل المُتعلقة بالصفقة، كتوقيتها، والحصيلة المنتظرة منها، لم يُعلَن عنها آنذاك.

ولم يُعلق ممثل «تعليم القابضة» على الخبر. ومن الجدير بالذكر، أن الشركة تُدير 26 مدرسة عبر الإمارات، حيث تقدم هذه المدارس الخدمات التعليمية، وفقاً للمنهجين البريطاني والأمريكي، بالإضافة إلى تدريس شهادة «البكالوريا الدولية»، وذلك بحسب البيانات الواردة على موقعها الشبكي. وقد تأسست الشركة في عام 2004.

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