«مبادلة» تشتري حصة في «جلوبال كونكت»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت EQT عن توقيع الصندوقين 3 و4 من EQT Infrastructure اتفاقية لبيع حصة أقلية في جلوبال كونكت GlobalConnect إلى شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة).

وستبقى EQT Infrastructure التي تستثمر في الشركة منذ 2017 المساهم والمالك الأكبر فيها بعد إتمام الصفقة.

وتتخذ شركة GlobalConnect مقراً رئيسياً لها في استكهولم السويدية، وهي مزود خدمات مراكز بيانات واتصالات بواسطة الألياف للشركات والمؤسسات العامة والمستهلكين في شمال أوروبا. وقد أنشئت الشركة عام 2019 عقب دمج 4 منصات ألياف مستقلة مملوكة لشركة EQT Infrastructure في الدنمارك والنرويج والسويد.

ويشهد حجم البيانات نمواً كبيراً في هذه المرحلة ويبرز طلب متزايد على الاتصال السريع والموثوق، وبالتالي تؤدي «جلوبال كونكت» دوراً مهماً في توفير حلول البنية التحتية الرقمية الأساسية للمجتمعات التي تعمل فيها. وتنقل بنية شركة GlobalConnect التحتية حالياً أكثر من 50 بالمئة من بيانات الإنترنت في دول شمال أوروبا عبر شبكة أليافها البصرية التي تمتد على مساحة 150 ألف كيلومتر ومراكز بياناتها التي تبلغ مساحتها 35 ألف متر مربع، وتوظف قرابة 1800 شخص في المنطقة.

وتسعى EQT Infrastructure إلى توفير وصول سريع وآمن إلى الإنترنت للجميع. فقد قامت الشركة باستثمارات كبيرة على مدى سنوات في ربط المباني بالألياف البصرية في المناطق النائية من السويد والنرويج والتي تعاني من نقص الخدمات، وذلك من خلال «جلوبل كونكت»، مما سهل عملية الشمول الرقمي وسد الفجوة القائمة بين المناطق الحضرية والريفية.

وكان وباء فيروس كورونا قد أظهر أن الوصول إلى نطاق ترددي سريع وموثوق يعزز مرونة المجتمعات وكذلك قدرة الشركات التنافسية.

ومن خلال مشاركة «مبادلة» كمستثمر أقلية في GlobalConnect، تسعى EQT Infrastructure إلى توسيع قاعدة مساهمي الشركة على المدى الطويل والاستفادة من خبرة «مبادلة» الاستثمارية الواسعة في مراكز البيانات وربط الألياف البصرية في عدد من الأسواق.

وقال كارل سيولوند، الشريك في الفريق الاستشاري في EQT Infrastructure: «تعد «جلوبل كونكت» خير مثال عن استراتيجية EQT Infrastructure التي تهدف إلى دعم الشركات التي تقدم خدمات أساسية للمجتمع. فمع مواصلة نمو استخدام البيانات وحركة الإنترنت، لا بد من مواكبة البنية التحتية الرقمية الأساسية لحركة الطلب المستقبلي. وستبقى EQT Infrastructure ملتزمة بدعم طموحات «جلوبل كونكت» لتعزيز الاتصال الرقمي للمجتمعات ويسعدنا انضمام «مبادلة» إلينا في هذه المسيرة».

وقال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في شركة مبادلة للاستثمار: «يسعدنا الاستثمار في «جلوبل كونكت» مع شريكنا الدائم EQT، وبصفتنا مستثمراً مسؤولاً، نولي أهمية كبرى لمثل هذه الاتفاقيات التي تمكننا من الاستثمار في الأصول والقطاعات النامية، وتتيح لنا توفير قيمة إضافية، وإحداث تأثير إيجابي ومستدام على المجتمعات؛ فالاستثمار في البنية التحتية الرقمية يساعدنا في تحقيق هذين الهدفين ونتطلع إلى التعاون مع GlobalConnect وEQT من أجل الاستفادة من فرص النمو التي تقدمها مراكز البيانات والألياف البصرية التي يجري ربطها بالمباني، إضافة لدعم تطوير البنية التحتية الرقمية في أوروبا، لتحقيق التكامل والاندماج الرقمي، وتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز