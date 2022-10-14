«إحصاء أبوظبي» يتعاون مع «آي بي إم» لتعزيز بصمته الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «آي بي إم» عن تعاونها مع مركز الإحصاء - أبوظبي لدعم استراتيجيته المركز الخاصة بالنمو، وتعزيز بصمتهم الرقمية وبناء استراتيجية مستدامة عبر مختلف عملياتهم. ويتيح هذا التعاون للمركز الاستفادة من قدرات إدارة مصادر التطبيقات التي يوفرها برنامج Turbonomic® لأتمتة العمليات وتحسين أداء البنية التحتية الرقمية وتقليل التكاليف.

ويتولى مركز الإحصاء - أبوظبي مسؤولية بناء شبكة معلومات وقناة موحدة للنظام الإحصائي في أبوظبي، وذلك من خلال تنظيم وتوحيد وإدارة جميع جوانب البيانات الإحصائية للإمارة. ويهدف المركز إلى تطوير منظومة إحصائية رائدة لدعم صانعي القرار والمستخدمين النهائيين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وكان المركز قد اختار برنامج Turbonomic لتعزيز قدرات الأتمتة الذكية للتشغيل عبر أي بيئة سحابية مختلطة. تم تنفيذ البرنامج على مدار ثلاثة أشهر، وأتمتة أكثر من 3000 إجراء لحظي عبر الأجهزة الافتراضية والحاويات وتوسيع نطاق موارد البنية التحتية، مما وفر على المركز أكثر من 500 ساعة من العمل اليدوي حتى الآن، مع توقعات بتوفير نحو 2000 ساعة عمل خلال عام 2023.

ويتعاون مركز الإحصاء - أبوظبي مع «آي بي إم» لخلق توازن حقيقي بين جهود تحييد الكربون وقوة أداء التطبيقات. وسيتمكن المركز عبر الاستفادة من البرنامج، من تقليل استهلاك الطاقة وخفض البصمة الكربونية بمقدار 17 طناً.

وقال عزيز حمود الكيومي، القائم بأعمال رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات، مركز الإحصاء - أبوظبي: يهتم المركز بالاستفادة من أحدث التقنيات الناشئة التي توفر إحصاءات وتحليلات وبحوثاً موثوقة وعالية الجودة، تدعم عملية التنمية المستدامة في أبوظبي وتحسن تجربة المستخدم. ولقد ساعد تعاوننا مع شركة «آي بي إم» على إنشاء منظومة إحصائية رائدة تدعم صانعي القرار في كل من القطاعين العام والخاص.

من جانبه، قال وائل عبدوش، مدير عام شركة «آي بي إم» الخليج والمشرق العربي وباكستان: نحن سعداء بشراكتنا مع مركز الإحصاء ـ أبوظبي لتزويده بوحدة متكاملة توفر له قدرات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمبنية على برمجيات OpenShift من شركة Red Hat لتمكين التشغيل من أي مكان. وتقوم شركة IBM بتصميم ونشر وإدارة بنى تحتية وابتكارات توفر الطاقة، تستخدم نهجاً السحابة المختلطة، وسيتيح تعاوننا مع المركز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير كفاءة أعلى للحوسبة والتخزين وموارد الشبكة.

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