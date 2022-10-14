«دبي للإنترنت» تستعرض أبرز الابتكارات التكنولوجية

المصدر: دبي - البيان

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شاركت مدينة دبي للإنترنت، مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها والتابع لمجموعة تيكوم، في الدورة 22 من أسبوع جيتكس للتقنية، حيث قدمت للزائرين والمهتمين من خلال جناحها المبتكر مجموعة استثنائية من التجارب التكنولوجية التفاعلية وورش العمل الهادفة إلى مناقشة مستقبل قطاع التكنولوجيا. فبدءاً من الارتقاء بالفنون عبر استخدام تقنيات الواقع المعزز وصولاً إلى تجربة محاكاة السير على سطح القمر، نستعرض في ما يلي أبرز ما يقدمه أسبوع جيتكس للتقنية هذا العام.

وأعلنت مدينة دبي للإنترنت عن افتتاح شركة «إنتل» لأحدث مركز للبحث والتطوير المتخصص ببرمجيات الذكاء الاصطناعي فيها، وهو الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج. وقد شارك في حفل الإعلان عن افتتاح هذا المركز عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، وطه خليفة، المدير العام الإقليمي لشركة «إنتل» في منطقة الشرق الأوسط. وسوف يسهم مركز البحث والتطوير الجديد لشركة «إنتل» في الارتقاء بقدرات الشركة المرتبطة ببرمجيات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً مركزاً رائداً إلى مراكز الابتكار التكنولوجي التي يبلغ عددها اليوم 15 مركزاً في مدينة دبي للإنترنت.

وتأكيداً على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الاستدامة اليوم، عرضت مدينة دبي للإنترنت مجسماً مبتكراً لخيل عربي مصنوع بالكامل من قطع إلكترونية معاد تدويرها، من تصميم الفنان اللبناني بيار عبود. ويعكس هذا العمل الفني التركيبي التزام مجموعة تيكوم بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ووفرت مدينة دبي للإنترنت تجربة محاكاة السير على سطح القمر، حيث إن الأرضيات المجهزة بأضواء LED في جناح مدينة دبي للإنترنت تتبع خطوات الزائرين وتترجمها عبر شاشة إلكترونية إلى حركات تحاكي تجربة سير رواد الفضاء على سطح القمر.

ونقلت مدينة دبي للإنترنت حماس أجواء كأس العالم لكرة القدم إلى وسط معرض جيتكس، حيث يمكن للأصدقاء والزملاء الاستمتاع بمباراة كرة قدم يجري التحكم فيها بالعقل، عبر مستشعرات النشاط الكهربائي للدماغ التي تترجم الموجات الدماغية إلى حركات فعلية.

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