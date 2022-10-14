648 مليون درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 648 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 247 مبايعة بقيمة 538.08 مليون درهم منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 133.68 مليون درهم و236 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 404.4 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 77 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم وثالثة في الحبية الأولى بتسجيلها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 97.07 مليون درهم منها 4 رهون أراض بقيمة 5.77 مليون درهم و53 رهن فلل وشقق بقيمة 91.3 مليون درهم وكان أهمها في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 10 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 13.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 3 ملايين درهم.

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