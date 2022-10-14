1.9 مليار مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تجاوزت مكاسب أسواق الأسهم المحلية حاجز 1.9 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، وسط عمليات شرائية للمستثمرين الأجانب استهدفت أسهماً قيادية في قطاعات العقار والمالية والصناعة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.797 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 2.799 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.223 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و576.04 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.73% أو ما يعادل 24.4 نقطة ليغلق عند 3349.49 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم العقار مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 3.95 %، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 9657.35 نقطة، وبلغ مؤشر فوتسى سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 9696.9 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.47 مليار درهم موزعة بواقع 1.16 مليار في سوق أبوظبي و309.74 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 315.1 مليون سهم.

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