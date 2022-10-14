«اللولو» تعتزم الإدراج بسوق أبوظبي 2023

المصدر: (دبي - رويترز)

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قال ناندا كومار، مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة «اللولو» العالمية، إن المجموعة تمضي قدماً نحو الطرح والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2023. وأضاف: نعتزم طرح حصة من أسهم المجموعة للاكتتاب العام الأولى في سوق أبوظبي خلال العام القادم في وقت تشهد فيه الأسواق نشاطاً ملحوظاً على صعيد الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة.

وأوضح أن الإدراج في الأسواق المحلية يعد بمثابة فرصة قوية للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الإماراتي، كما يمهد الطريق أمام المجموعة لبدء رحلتها في عالم أسواق المال.

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