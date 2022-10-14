الإمارات تؤكد دعم الجهود لتعزيز الأمن الغذائي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، التزام الإمارات بمواصلة دعمها للجهود العالمية المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، حيث أطلقت الدولة أخيراً، وبالتعاون مع الولايات المتحدة، مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي تحظى بدعم دولي واسع من جهات حكومية وغير حكومية.

اجتماع

جاء ذلك خلال المشاركة في الاجتماع المشترك الأول لوزراء المالية والزراعة ضمن مجموعة العشرين (G20)، والذي عقد تحت رئاسة إندونيسيا للمجموعة في واشنطن، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وناقش الاجتماع قضايا الأمن الغذائي، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات أمن واستدامة الغذاء والتغلب عليها. وشارك في الاجتماع محمد الحسيني إضافة إلى عدد من وزراء المالية والزراعة من الدول الأعضاء، والدول المدعوة، وممثلون عن المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

مبادرة

وخلال مداخلته في الاجتماع، أعرب الحسيني عن شكره لرئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين على قيادتها لهذه المبادرة الطموحة والهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وزراء المالية والزراعة. وأشار إلى أن «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» تهدف إلى زيادة الاستثمارات في النظم الغذائية العالمية المستدامة والمبتكرة والمقاومة لعوامل التغير المناخي، إلى 8 مليارات دولار وذلك بحلول الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ بمصر.

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